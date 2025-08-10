「岡山県で発見！」かわいいお土産お菓子がXで話題に→各県から“目撃情報”集まり8万いいね【ママリ】
独特のかわいさ！お土産の出どころが気になる声に8万いいね「岡山県で発見」「冬になるとやってくる」
地方のお土産は、普段目にしないようなめずらしいものもありうれしいですよね。投稿者・川北すピ子さんは、知り合いからもらったお土産が、あまりにもかわいくてXに投稿することに。
可愛いの貰った
どこのお土産だ
モフモフゆきおとこ、と書かれたお土産。とてもかわいらしい見た目のお菓子ですね。ゆきおとこ、と書いているので東北など寒い地方のものでしょうか。かわいいお土産に、話も盛り上がりそうです。「モフモフ…」の字も独特な雰囲気を醸し出しています。
この投稿に、「猫ちゃんバージョンも見つけました」「東北に売っているよ」など、目撃情報のリプライが寄せられました。川北すピ子さんも、これらの地域に出かけたあかつきにはゲットできそうですね。
さまざまな地域に住んでいる方が登録しているSNSだからこそ、お土産の販売情報がこれほど集まるのかもしれません。SNSの便利さと温かさを感じられる投稿でした。
「意味不明すぎる」家庭菜園のピーマンに13万いいね「可愛さに特化」「笑いました」
庭やプランターでもできる、野菜やハーブの栽培。植えてすぐに食べられるわけではありませんが、手間暇かけて育てた野菜を食べられる特別感は家庭菜園ならではですよね。
庭でピーマンを育てたのは、投稿者・ゆき臓ﾁｬﾝ👀🍑(@kabewomirumomo)さん。愛情をたっぷりと受けたピーマンの見た目に、するどいツッコミをしていました。
庭のピーマン意味不明すぎる
やる気ないなら帰っていいよ
見慣れたピーマンとは違い、横にぷっくりとした形のピーマン。これはこれでかわいいのですが、ゆき臓ﾁｬﾝさんからは「帰っていいよ」とするどいツッコミが飛んでいます。
この投稿に「帰っていいよ笑いました」「かわいい」「ピクミンが出てきそう」などのリプライがついていました。成長を楽しみに一生懸命お世話したのに、思ったよりふくらまなかったピーマン。それでもツヤツヤの見た目から、愛されて育ったことが伝わりますね。
家庭菜園の醍醐味を感じつつ、ツッコミに思わずくすっと笑ってしまう面白い投稿でした。
天然水の容器に隠れた「おっさんの顔」に9.4万いいね「それにしか見えない」「呪いかかった」
目の錯覚やツボにハマったことなど、一度気付いてしまうと途端に頭から離れなくなってしまうことってありますよね。そういうことは他の人にも共有して一緒に笑いたくなるものではないでしょうか。
おもてぢさんはラベルレスの「いろはす」を愛飲しているそうなのですが、箱に描かれていた絵を見てあることに気付いてしまったそう。
ラベルレスいろはすを愛飲してるんだけど、
箱のイラストが瓶詰めにされたおっさんにしか見えない....助けて....
いろはすの箱に描かれているイラストが「おっさんにしか見えない」というおもてぢさん。2枚目の写真では顔に見える部分をなぞっているのですが、より陰影がついて「おっさん感」が増しています。気付いたおもてぢさんもすごいですよね。
この投稿に「もうそれにしか見えない」「呪いかかった」というリプライがついていました。言われなければ何も思わなかったはずなのに、一度気づいたら頭から離れませんよね。これからは「いろはす」を見るたびに笑いをこらえることになるかも？ちょっとした気づきで笑顔が生まれる、日常の中の明るい投稿でした。
