【シルバニアファミリー】ファミマのキラキラくじでプレゼントも！
2025年8月23日（土）より「シルバニアファミリー キラキラくじ 〜ハッピースイーツ〜」が登場する。ファミリーマート一部店舗では10：00から、全国のシルバニアファミリー関連施設でも、8月30日（土）から発売される。
『シルバニアファミリー』は、緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウスシリーズ。
1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されてきた。
3DCGアニメーションもシリーズ化され、世界で配信中。2023年にはシリーズ初の映画が公開された。今年2025年には40周年を迎え、40周年を記念した『シルバニアファミリー展40th』が全国巡回を予定している。
今回の「シルバニアファミリー キラキラくじ」のテーマは「ハッピースイーツ」。シルバニアファミリーのお人形が、ケーキやクレープなどをモチーフとしたかわいいコスチュームを着ている。
賞品ラインナップを紹介！
「A賞：おとどけ！おいしいドーナツワゴン 〜ハッピースイーツ ver.〜」は全1種。オリジナルカラーのドーナツワゴンと、ドーナツモチーフの衣装を着たシカの赤ちゃんのセットだ。
「B賞：フルーツケーキペアセット（ショコラウサギの女の子＆赤ちゃん）」も全1種。フルーツケーキをイメージしたおそろいのワンピースを着た、ショコラウサギの女の子と赤ちゃんのセット。
「C賞：チョコケーキペアセット（ハスキーの男の子＆赤ちゃん）」も全1種。バナナチョコケーキをイメージしたおそろいの衣装を着た、ハスキーの男の子と赤ちゃんのセットだ。
「D賞：赤ちゃんパフェトリオ」も全1種。フルーツパフェをイメージした、ドレスやおふとんに入った赤ちゃん３にんのセット。
「E賞：赤ちゃんスイーツカー 〜ドーナツワゴン・アイスクリームワゴン〜」は全4種から選べる仕様。ドーナツワゴンやアイスクリームワゴンをモチーフにした赤ちゃん用のスイーツカーで、つなげて遊ぶことができる。
「F賞：赤ちゃんスイーツカー 〜ロールケーキ〜」も全6種から選べる仕様。ロールケーキをモチーフにした赤ちゃん用のスイーツカーだ。
A賞のドーナツワゴンとE賞、F賞のスイーツカーはつなげることができるので、集めて楽しい内容となっている。
「G賞：赤ちゃんコレクション 〜ハッピースイーツシリーズ〜」は全8種。スイーツをイメージした赤ちゃんコレクションです。何が出るかは開けてからのお楽しみ。
そして、「ラストチャンス賞：シルバニアファミリー キーチェーン〜赤ちゃんクレープトリオ〜」。クレープをイメージしたおふとんに入った小さい赤ちゃんのキーチェーンセットだ。
また、キラキラくじの半券をお持ちの方で、対象のおもちゃ販売店で1回合計税込3000円以上購入した方には、いちごアイスをイメージした衣装の「ペルシャネコの赤ちゃん -いちごアイスコスチューム- 」（1体）がプレゼントされる。
あまぁ〜いシルバニアファミリーを楽しんじゃおう。
（C） EPOCH
また、キラキラくじの半券をお持ちの方で、対象のおもちゃ販売店で1回合計税込3000円以上購入した方には、いちごアイスをイメージした衣装の「ペルシャネコの赤ちゃん -いちごアイスコスチューム- 」（1体）がプレゼントされる。
