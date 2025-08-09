熱烈キスの真横に…ラスト25秒、突然の“ガチホラー級映像”に視聴者騒然＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月8日（金）に放送された第3話では、真夏と時夢がついにイケナイ感情を抑えられなくなり一線を越えてしまった。

2人がプールで熱いキスを交わしていると、ラスト25秒で衝撃の展開が…。

【映像】熱烈キスを交わす真夏＆時夢の間から正妻登場！

◆「ずっと…見てたよーーー」

元カレにそっくりな既婚社長・時夢（安田）に恋心を抱いてしまい葛藤していた真夏（松本）。第3話では、時夢が先代社長の父が寄贈した大時計を修理するため廃校となった小学校に向かい、真夏もこの廃校を訪れた。

一方、時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）は、夫と真夏の仲を怪しみ、雨のなか廃校まで夫を迎えに行こうと考えるも、「やっぱ駄目だよね、タイちゃん。タイちゃんのこと信じなきゃ…こんな私、一番嫌いじゃん…行くのやめる、信じる」とうずくまる。

そして映像が切り替わり、真夏と時夢の場面へ。

夫を信じると決めた未来だが、当の時夢は真夏からふいに「好きです」と言われて理性が崩壊。プールで真夏を抱きしめると、「俺も好きだ…もう止まらない」と熱く口づける。

真夏たちが夢中で何度もキスを交わすなか、エンディングクレジットが流れ、今回は2人が不倫関係に陥るところで終了するかと思われた。

すると突然主題歌がストップ。

唇を離した真夏と時夢の間から、凍るような真顔の未来がいきなり現れる。

そして未来は「ずっと…見てたよーーー」と怒りを爆発させ、真夏は目を見開き硬直。時夢も「うわあああ」と絶叫し、第3話は大波乱の幕引きとなった。