AIが選んだ「歴史上最もクリエイティブなサッカー選手」TOP5

どんどんフィジカル的になっているサッカーであるが、そのような現代でもクリエイティブな選手はチームの心臓部になるものだ。最も重要な瞬間を演出し、知性でチームを円滑に動かし、パスやセンスで相手を翻弄する。

今回は『GMS』より、「AIが選んだ歴史上最も創造的なサッカー選手ランキング」のトップ5をご紹介する。なお、使われたのは「Grok」であるそう。

5位：ロナウジーニョ

AIコメント：「このブラジル人のマジシャンは、その眼を見張るようなスキルやトリック、フリックなどで知られている。華やかすぎるスタイルと伝染するような情熱によって、ファンに喜びを与えていた」

AIはバルセロナやACミランなどで活躍したロナウジーニョを「5番目にクリエイティブだった選手」にランク付けしたが、この決定に異論を唱えるのは難しいものだ。素晴らしい才能を持ち、華麗なフットワークを備え、大胆にスキルを発揮した。

ロナウジーニョはピッチに立つたびにディフェンダーを翻弄し、魅了した。ヨーロッパのビッグクラブでプレーしても、母国プラジルの草のピッチでボールに触っていても、見るためにお金を支払いたくなるような存在だった。

4位：ヨハン・クライフ

AIコメント：「現代サッカーの礎であるトータル・フットボールの立役者だったヨハン・クライフ。彼のクライフターンなどの技術や知的なプレーメイキングは、このサッカーというゲームのDNAを変えた」

歴史上最も影響力を持っていたサッカー選手の一人であるヨハン・クライフ。まだ選手の役割が分化されていた1960年代に、それを超えた知性や優雅さ、効率性をもたらし、サッカーに革命を起こした。

彼はまたバロンドールを3度も受賞し、アヤックスを3年連続でヨーロッパカップの優勝に導き、バルセロナでは選手としても監督としても歴史を作った。

3位：ペレ

AIコメント：「才能、即興性、そしてあまりにも多くのゴール。1363試合で1279もの得点を決めたペレは、サッカーにおいてのフォワードのプレーを革新した。その想像力は現代サッカーの攻撃を形作ったものだ」

ブラジルの象徴たる存在、神様ペレ。得点力がある選手として知られているが、創造性においても際立った選手であり、定期的に後方へと下がってゲームを組み立て、チームメイトにチャンスを作り出していた。

その巧みなフリックと直感的な動きは、彼を完璧なフォワードとし、ただ得点を狙うだけではない選手にした他、現代サッカーの攻撃を形作る上での先駆者となったといえる。

2位：ディエゴ・マラドーナ

AIコメント：「究極のストリートサッカープレーヤー。彼にとっては、芝のピッチも、何万人が集まるスタジアムも、自宅の裏の道路と変わらない。1986年W杯での活躍や5人抜きゴール、神の手ゴールはサッカーの歴史に残るものだった」

ディエゴ・マラドーナのセンスや想像力、才能。それは何世代にも渡ってインスピレーションを与えるものだった。サッカーのピッチ上で天才的な創造性を見せた人物であり、試合の流れを変えるほどの並外れた能力を持っていた。

マラドーナは1986年にアルゼンチンをワールドカップ制覇に導き、その大会で最も素晴らしい個人成績を残した。「神の手」の悪名すらも、あの5人抜きゴールの素晴らしさによって塗りつぶされている。

1位：リオネル・メッシ

AIコメント：「先見の明に溢れたパスの数々。不可能に見えるようなドリブル。その場で解決策を編み出す天才的な発想。彼のプレーメイクは物理法則すらも歪めてしまう」

AIが選んだ「歴史上最も創造的なサッカー選手」は、リオネル・メッシであった。そのプレーメイキングについてはもはや物理法則を無視するほどのものだと評価した。

歴史上最も優れたサッカー選手でもあるリオネル・メッシは、チームメイトをもさらに優れた選手に成長させるような能力を持ち、試合で勝ち取れるものを全て手にした。