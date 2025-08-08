◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）

３年ぶりに出場した敦賀気比は、春のセンバツ優勝の横浜に敗れた。１９９８年１回戦の東出輝裕（現広島２軍内野守備・走塁コーチ）以来となる「１番・投手」の奇襲は勝利につながらなかったが、東哲平監督は「選手はよくやってくれた。素晴らしいチームになったと思う」とたたえた。

先発を任されたのは、遊撃手の岡部飛雄馬（ひゅうま）主将（３年）だった。初回から制球が定まらず四球で走者を出すと、右翼線への適時二塁打で先制を許した。２回には連続で長打を浴び、２失点。１回２／３を４失点で降板した。岡部は「僕が先発してあんなに点を取られなかったら、面白い試合になったと思うので悔しい」と言葉を詰まらせた。指揮官は「打って、投げて、走って、岡部には負担をかけすぎた。でも、できると思わせてくれる選手だった。よく頑張ってくれた」と感謝した。

５点を追う９回１死一、二塁では９番打者が６―４―３の併殺に倒れ、ゲームセット。「前の打席が見逃し三振だったので、チャンスで回せと思っていました」と悔しい表情を浮かべた岡部。それでも、１番打者として第１打席では左前打を放ち、大歓声を浴びた。今春のセンバツでは２試合に出場したものの、９打数無安打。「３年生になって、甲子園で初めてヒットを打てて、気持ちよかった」と振り返った。

名前の由来は野球漫画「巨人の星」の主人公。野球好きの父とは、早朝ランニング、河川敷での１００本ノック、バッティングセンターでの１０００球打ちと漫画同様に“地獄の特訓”で鍛えあげ、小６では阪神タイガースジュニアで主将を務めるまでに成長した。岡部は「お父さんがいなければ、ここまで（野球を）できなかった。これからも野球を続けるので、まだまだ負担をかけると思うけど、まず『今日までありがとう』と伝えたい。厳しかったけど、春も夏も甲子園に出られたこと、根性が強くなったのもお父さんのおかげ」と感謝の言葉とともに涙もあふれた。