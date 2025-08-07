ÅÁÅýÅª¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤òÅìµþ¡¦ÀçÀî¤Ç¡ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤½÷Í¥¡¦ÂçÌî¤¤¤ÈÃíÌÜ¤Î¿·Å¹
¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤½÷Í¥¡¦ÂçÌî¤¤¤È¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡È¤ª¤«¤·¡É¤Ë¹ç¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤½÷Í¥¡¦Èþ»³²ÃÎø¤µ¤ó¤¬¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡£ÂçÌî¤µ¤óÅÐ¾ì²ó¡¢Âè26²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀçÀî¤Ë¤Ç¤¤¿¿·Å¹¤Î¤ªÏÃ¡£ÅÁÅý¤Î¾Æ²Û»Ò¤ò¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ò°é¤Æ¤¿Ì¾¾¢¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ÐÅ¹¡ª
ÀèÆü¡¢¤ª²Û»Ò¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÆÍÁ³LINE¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤È¡ª¡¡ÀçÀî¤Ë¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¡¢¤¤¤È¹¥¤ß¤À¤È»×¤¦¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÀçÀîÄ®¤Ë¡¢2025Ç¯6·î26Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À±¡¢¡Ø¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤µ¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥·¥Ã¥¯¤Ï´ðËÜ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»ÒÅ¹¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡¦ÀçÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâ7¡Á8Ê¬¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î»³粼ÀµÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÔÄ´¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÎ²Û»Ò¤Î¼çÇ¤¶µ¼ø¤ò¤Ä¤È¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ò°é¤Æ¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ì¾¾¢¡£¤ª²Û»Ò¹¥¤¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¥·¥å¡¼¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥¯¥ì¡¼¥à¡×¡ª
¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥·¥å¡¼¡×¤È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¡£³Î¤«¤Ë·Á¤¬¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÂÎ¤Ë¤Õ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤Ê´Åü¤âÀ¸ÃÏ¤ÎÃã¿§¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬åºÎï¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê²¦Æ»¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë´¶Æ°
¤¦¤ï¡¼¡¢¤³¤ì¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤ÈÍñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹á¤ê¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥Ã¥Á¡£¥¶¥°¥¶¥°¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡ª
¤µ¤¹¤¬»ä¤ÎÍ§¿Í¡¢»ä¤Î¹¥¤ß¤ò¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ä¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿Çã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¡ª
ÅÁÅý¤È´ðËÜ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥Ð¥·¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î²¦Æ»¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ð¥·¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥é¥ó¡¦¥ô¥¡¥Ë¡¼¥æ¡×¤ä¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤â¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¾Æ²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤È¥Á¥ç¥³¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥£¥°¥ì¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
²ÃÎø¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ²Û»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥í¡¼¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼Àù¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥ï¥¤¥ó¤È¤«¤À¤È¡¢¤³¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ï¥¤¥ó¤¬¹ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢·ë¹½¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤´¶µ¼ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡Ø¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¸¥Ã¥¯¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÀçÀîÄ®1-25-4 ¥·¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹ÀçÀî1F
¡ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ï03-5314-9904
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á18»þ
¡ÎµÙ¤ß¡Ï·î¡¦²Ð¡¦¿å
¡Î¸òÄÌ¡Ïµþ²¦ÀþÀçÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¡ÎURL¡Ïhttps://patisserie-basique.jp/
https://www.instagram.com/patisserie_basique/
¡üÂçÌî¤¤¤È¡Ê¤ª¤ª¤Î¤¤¤È¡Ë¡¿1995Ç¯7·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¡£Ëè½µÌÚÍË12»þ¡ÁÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»³ÅÄÁ´¼«Æ°¤ÎÊ¡²¬Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£