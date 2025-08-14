この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰チャンネル」でデンマークの移民問題について解説。一般に移民に寛容とされるイメージとは真逆の厳しい政策の実態を明かし、日本の進むべき道について問題提起した。



動画冒頭で竹田氏は、北欧諸国が「外国人をどんどん入れ、何の問題もなく過ごしているイメージ」を持たれがちだとしつつ、デンマークでは「移民を何とかしなきゃダメだ」という危機感から厳しい政策に舵を切っている現状を指摘。安易な移民受け入れ論に対し、「外国人を入れてのさばらせているとどうなるか」「耳障りのいいことばっかり言ってますけど、その行き着く先がこれですよ」と強く警鐘を鳴らした。



竹田氏が特に注目したのは、デンマークが実施する「ゲットー撲滅戦略」だ。これは、移民が集住し犯罪や失業が深刻化した地区を「ゲットー」に指定し、再開発の名目で住民を強制的に転居させるというもの。「ゲットーを指定して全員転居、強制移住ですよ」とその過激さを解説し、「1に人権2に人権、3・4がなくて5に人権みたいなイメージがあるんですけども、やるときはやりますね」と、人権国家のイメージとはかけ離れた実態に驚きを示した。



さらにこの政策は、特定の政党だけでなく、右派政権が始めたものを左派政権が継承しているという事実にも言及。党派を超えて国の危機として対処されていると分析した。その上で、「よく北欧に学べ、北欧に学べって左派の人たち言いますよね。いやいやいや、これを学びましょうよ」と皮肉を交えながら、安易な理想論ではなく現実を見るべきだと主張した。



竹田氏は、デンマークの事例は「移民をいっぱい入れた結果どうなるか、その最先端の姿」であるとし、「移民政策、どこも失敗ですよ。成功している国なんか一つもないんですからね」と断言。結論として、「移民はもう入れない方がいいんです」と、日本の移民政策に対する明確な見解を示した。