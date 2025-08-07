バナナは食べていい？グリーンバナナが脂肪肝（MASLD）に与える影響とは

「脂肪肝でもバナナは食べていいの？」

そう疑問に思う方は少なくありません。脂肪肝（MASLD）は、かつて「NAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）」と呼ばれていましたが、2023年からは代謝異常を前提とした「MASLD：Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease」として定義が刷新されました。

脂肪肝の治療では、糖質・脂質の過剰摂取を控えることが基本ですが、バナナは“果物＝果糖が多い”として敬遠されがちです。一方で、バナナ、とくに未熟なグリーンバナナには、レジスタントスターチ（難消化性でんぷん）が豊富に含まれ、脂肪肝の改善に寄与する可能性が注目されています。

本記事では、バナナの種類と成熟度による影響の違い、脂肪肝との関係性の科学的エビデンス、食べ方の注意点について詳しく解説します。

■バナナの成熟度と栄養成分の変化

バナナは熟すにつれて以下のように栄養素が変化します：

成熟度／主な糖質の種類／血糖値への影響／レジスタントスターチ量

グリーンバナナ／レジスタントスターチ多め／低GI／多い（40〜50%）

黄色バナナ／デンプン減少・ショ糖増加／中GI／減少（10〜15%）

完熟バナナ（黒斑あり）／単糖類増加／高GI／極少（5%未満）

つまり、脂肪肝の方が摂取すべきなのは「グリーンバナナ」であり、完熟バナナは注意が必要です。

■グリーンバナナに含まれる「レジスタントスターチ」の働き

レジスタントスターチは、小腸で吸収されず大腸で発酵される食物繊維様の成分で、以下のような作用が確認されています：

・腸内環境の改善（善玉菌の増殖、短鎖脂肪酸の産生）

・インスリン感受性の向上

・肝臓への脂肪蓄積を減少

・食後血糖値の抑制

特に、グリーンバナナに含まれるRS2型レジスタントスターチは、肝脂肪の減少効果が報告されています。

出典：Ni Y, Zhuge F, Nagata N, et al. “Effects of resistant starch supplementation on liver fat and metabolic markers in patients with NAFLD: a randomized controlled trial.” Clinical Nutrition. 2023;42(5):987-995.

→ このRCT（Randomized controlled trial）では、NAFLD患者にRS2を12週間投与したところ、肝脂肪量・インスリン抵抗性・炎症マーカーが有意に改善しました。

■「バナナは太る」は誤解？脂肪肝の方に伝えたいポイント

バナナはGI（血糖指数）が比較的高く、果糖を多く含むため、完熟バナナを大量に食べると脂肪肝を悪化させるリスクがあります。

しかし、以下のように摂取することで、むしろ改善効果が期待されます。

【脂肪肝の人がバナナを食べる際の5つのルール】

1.未熟なグリーンバナナを選ぶ（可能なら冷凍で販売されている青バナナ）

2.1日1本までを目安に、朝〜昼間に摂取

3.できれば、他の食物繊維（ブロッコリー、豆類など）と一緒に摂る

4.調理法は焼かずに、加熱を避けてそのまま摂る（加熱でRSが減少）

5.完熟バナナ（黒い斑点がある）は控えめに