ジャックのコンパスをゲットせよ！「パイレーツ・オブ・カリビアン」の激アツガチャを回してみた

映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」に登場するアイテムの数々がカプセルトイになって登場。「パイレーツ・オブ・カリビアン -ムービーアイテムコレクション-」が8月4日週より全国のカプセルトイ売り場にて順次発売されました。価格は1回500円（税込）です。

映画、そして主人公「ジャック・スパロウ」の一ファンとしては見逃せないニュース。今回これを無事発見したので、早速回してみることにしました。

■ 狙いはもちろん劇中における最重要アイテム「コンパス」

本コレクションは全4種類でラインナップは「コンパス（ジャック・スパロウ）」「デッドマンズ・チェスト（デイヴィ・ジョーンズ）」「海賊帽（ジャック・スパロウ）」「ネックレス（ティア・ダルマ）」。どれも劇中で印象的に登場するアイテムばかりですが、やはり一番人気が出そうなのは「コンパス」ではないでしょうか。

劇中において、持ち主が「最も望むものの方向」を指し示す、ジャック・スパロウの象徴ともいえる重要アイテムです。シリーズを通して彼の運命を左右してきた、まさに羅針盤とも言うべき存在。

当然ながら排出はランダムであるため、手に入れる確率は単純計算で4分の1ですが……海賊には運も必要不可欠です。コインを投入し、意を決してハンドルを回したところ……なんと筆者、まさかの一発ゲット！おわかり？（ジャックの口グセ）

■ 憧れのコンパスゲット コンパクトながら造形は超本格派

早速開封してみると、そこには見慣れたあの八角形の箱。開閉式のフタを開けると、中には盤面と指針、さらにフタ裏には星空を思わせるデザインまでしっかりと再現されています。

細部の造形にも驚きました。蓋の留め具、外装の金の縁取り、そして黒いレザー調のテクスチャまで、まるで劇中からそのまま飛び出してきたかのようなクオリティ。

もちろん「最も望むもの」を探して針が勝手に動く……なんて機能はありませんが、手動で回すことは可能です。ぐるぐる回すと、気分はまさにジャック・スパロウ。ヨーホー。

■ コスプレ小道具としても映えること間違いなしの存在感

サイズは縦横約5cmと、さすがに劇中の実物よりはやや小ぶり。とはいえ手に収まるサイズ感なので、携帯にも便利です。付属のボールチェーンでバッグに下げたり、部屋に飾ったりと楽しみ方はいろいろ。

むしろこの質感であれば、そのままコスプレアイテムとしても通用しそう。ハロウィンなどでジャックに扮するなら、これはぜひ手にしておきたい一品です。

「パイレーツ・オブ・カリビアン」の世界観を手のひらサイズで楽しめる「ムービーアイテムコレクション」。筆者は幸運にもお目当ての「コンパス」をゲットできましたが、全4種どれも造形は抜かりなし。デイヴィ・ジョーンズの「チェスト」や、ジャックの「海賊帽」もぜひ並べて飾りたくなります。

500円という価格設定も、精巧な造形とサイズ感を考えれば納得の内容。見かけたら、つい財布の紐がゆるんでしまうこと間違いなしです。

