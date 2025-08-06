À¾Éð½õ¤Ã¿Í¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥È¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡¡OB¸ì¤ë´üÂÔ¡Ä¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤«¤é¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë
¶â»ÒÐÒ»Ê¤µ¤ó¤Ï¥Í¥Ó¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¡¼¥È¥ó¤ß¤¿¤¤¤ËÎ¨¤ò»Ä¤»¤ÆÄ¹ÂÇ¤â½Ð¤ë¡×
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¤Ë¶â»ÒÐÒ»Ê¤µ¤ó¡¢¶ä¼¡¤µ¤ó¡¢º£À®Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢À¾Éð¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó³°Ìî¼ê¤ÈJ.D¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤¬1Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥Ã¥¯ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ó¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡Ê¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥È¥ó¡Ê¸µºå¿À¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¡¼¥È¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Î¨¤ò»Ä¤»¤Æ¡¢Ä¹ÂÇ¤â½Ð¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸ì¤ë¡£2012Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥È¥ó»á¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº£À®¤µ¤ó¤â¡ÖÊ¬¤«¤ë¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Á¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍèÆü½éËÜÎÝÂÇ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤È¶â»Ò¤µ¤ó¡£º£À®¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤Î¡ÊÊüÊªÀþ¤Î¡Ë¹â¤µ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¿Í¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Î¤«¤±Êý¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ó¥ó¤È¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦2Áª¼ê¤À¤è¤Í¡×¤Èº£À®¤µ¤ó¤¬¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¶â»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡×¡£4Æü¸½ºß¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤¬¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¡Ö253¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÉðÂÇÀþ¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢Î¾Áª¼ê¤Ø´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë