¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦Äã»ñ¶â¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ª¿À¸Í¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö½ÐÉÊÂå¹ÔÂåÍýÅ¹¡×1¼¡Êç½¸

神戸オークションは、2025年7月より、全国を対象とした「出品代行代理店」第1次募集を開始しました。

近年、リユース市場は右肩上がりで成長を続けており、2023年には市場規模が3.1兆円を突破、2030年には4兆円に達する見通しです。

同社はこの成長市場において、出品・販売・配送までを一括して代行するインフラ型サービスを展開し、多くのお客様に支持されてきました。

今回新たに募集を開始した代理店制度では、空き店舗やご自宅の一角を活用し、持込・出張による出品受付を可能とするビジネスモデルを提供します。

直営では対応していない地域密着型のサービスを展開することで、地域に根ざした収益機会を創出できます。

■代理店制度の主な特長

・低資金・ローリスクで開業可能(買取不要・在庫リスクなし)

・直営と共存できるエリア戦略(宅配受付は直営、持込・出張は代理店)

・自社開発の出品ツール「DKマスター」利用可能

・1つの登録で複数モールへ同時出品(Yahoo!オークション・メルカリ・eBay等)

・全国でも稀少なお酒の販売が可能な旧酒販免許を保有

■初期費用(一次募集特別プラン)

・加盟金:0円(先着3社限定)

・保証金:50万円(解約時返金)

・研修・備品・広告費などを含む初期費用:約150万円〜

※自宅開業や空きスペース活用も可能。

収支シミュレーション・詳細資料も用意しています。

