¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÀèÈ¯Åê¼ê6¿ÍÀ©¤Ø¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÉüµ¢¥×¥é¥óÁ°¿Ê¤È¥¹¥Í¥ë¤ÎÉüµ¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë
ÂçÃ«¤Ï¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅêµå¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤ËÀèÈ¯Åê¼ê6¿ÍÀ©¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¿¤Ó¡¢º¸¸ª±ê¾É¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Î8·îÆ¬¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤¬·èÄêÅª¤Ë¡£¸Î¾ã¼ÔÂ³¤¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ë·×»»¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥Ã¤È¤ªÌÜ³Ð¤á¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎµïÌ²¤ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÅÐÈÄÆü¤Ë¤ÏÂè2ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÂè2ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥Í¥ë¤¬Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê6¿ÍÀ©¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¼¡²óÅÐÈÄÍ½Äê¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î30Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò2ÅÙ¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò2ÅÙ¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò2ÅÙ¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¡¢¿µ½Å¤ËÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤ä¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤¤é¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÂÔµ¡¤·¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¡Ö¥Ô¥®¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¥¿¥ó¥Ç¥à¡Ê2¿Í¾è¤ê¡Ë¡×ÂÎÀ©¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Í¥ë¤Ï»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î1Æü¤«2Æü¤Î¸ÅÁã¥ì¥¤¥ºÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢28Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿¡¢ÂçÃ«¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È5ËçÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÅê¼ê¤Ç¸Ç¤Þ¤ë¡£
¡¡6ÈÖ¼ê¤ÏÁ°µ¤·¤¿¥·¡¼¥Ï¥ó¤È¥á¥¤¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÅêµå²ó¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ»ÄÎ±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µß±ç¤Ç¥¤¥Ë¥ó¥°´ÉÍý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8·îÃæ¤Ë¤â¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÉüµ¢¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£±¦ÏÓ¤¬Ìá¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö6¿ÍÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÏÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅêµå¤òºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î²ÃÆþ»þ¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê6¿ÍÀ©Æ³Æþ¤¬ÍýÁÛÏÀ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÅê¼êÉüµ¢¥×¥é¥ó¤¬Á°¿Ê¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸Î¾ã¼Ô¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¾¯¤Ê¤¤¹ë²Ú¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]