YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が公開した動画で、案内役の Jukiaは、日本に到着したばかりのアメリカ人カップルを無料で案内した。車内では、カリフォルニアでの生活や文化の違いについて話が弾み、異文化交流の一日が始まった。



二人は「確かに贅沢ではあるけど、もう当たり前になってるよね」と日常の本音を語り合う。彼が「日本人はチップを受け取らないの?」と尋ねると、Jukiaは「チップ文化はないよ。渡すと困惑されると思う」と答え、素朴な驚きが次々に飛び出した。



最初に訪れたのは、銀座の「アートアクアリウム美術館 GINZA」。館内に入った瞬間、色とりどりの金魚が泳ぐ幻想的な光景に、二人は思わず立ち止まった。「まるで魔法みたい!」「こんなすごい作品が見られるなんて思ってなかった」と大興奮。光と水のきらめきに包まれた空間を歩きながら、二人は何度もスマホで写真を撮っていた。



次に向かったのは、Jukiaおすすめの四ツ谷にある「とんかつ 山さき」。初めての本場のとんかつを前に、彼女は「すごく柔らかい!」と感動し、彼も「本当においしかった!」と笑顔を見せた。食事前には、Jukiaが「いただきます」について「食材や命への感謝を込めて、謙虚にいただくという意味です」と説明し、二人は深くうなずいて、日本の食文化への理解を一歩深めた。



最後には、翌日が誕生日の彼女に、Jukiaたちがサプライズでケーキが用意されて、温かな交流で締めくくられた。



チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo