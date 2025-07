YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、来日したばかりの外国人を無料でおもてなしする人気企画「FREE RIDE」の動画が公開された。今回は、案内人のJukiaがアメリカ・ニュージャージー州から来た大学生カップルを迎え、東京観光をプレゼントした。



動画は、Jukiaが秋葉原で2人に声をかけるシーンから始まる。初来日だという彼は、「無料で観光案内して、ホテルまで送る」という申し出に、最初は戸惑いを隠せない様子だった。「他の国では、こんなに親切な企画の誘いは考えられないよ!」と本音を明かし、「アメリカだったら詐欺か誘拐、場合によっては死ぬ可能性もある」と、文化の違いからくる率直な警戒心を語った。



しかし、車に乗り込むと、彼は「中学生の頃から日本に来てみたかったんだ!」と、長年の夢だったことを打ち明けた。浅草では、七夕祭りの華やかな飾りに「最高だよ!」と目を輝かせ、浅草寺の荘厳な雰囲気には「こんなに素敵で綺麗な場所に来たのは初めてだよ!」と、心からの感動を口にした。



旅のハイライトは、Jukiaが案内した居酒屋での食事である。マグロの脳天やマコモダケ、石垣牛ハンバーグなど、初めての日本の味に2人は「感動するほど美味しかった!」「信じられないくらい美味しい!」と大興奮だった。さらに、日本のアニメで日本語を学んだという彼が、流暢な英語を話すJukiaに対して「僕の日本語がJukiaの英語くらい上手だったらいいな!」と語るなど、温かな交流が生まれた。



最初は警戒していた2人が、Jukiaのおもてなしを通じて日本の文化や人の温かさに触れ、最高の笑顔を見せていく様子が印象的な動画である。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo