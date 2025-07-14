¡ÚÂæÉ÷¡Û´ØÅì¤Ø¸þ¤±ËÌ¾åÃæ¤ÎÂæÉ÷5¹æ¡Ö¥Êー¥êー¡×¢«²¿¤³¤Î¥«¥¿¥«¥Ê¡©°ÕÌ£¤Ï¡©ÂæÉ÷¤Ë¤Ä¤¯¡É¥«¥¿¥«¥Ê¡É¤È¤Ï¡¡
¸½ºß¡¢´ØÅì¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ë¸þ¤±¤ÆËÌ¾å¤òÂ³¤±¤ëÂæÉ÷5¹æ¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ÇÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Êー¥êー¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥«¥Ê¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ°ìÂÎ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú²èÁü⑨¡Ûº£Ç¯¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥Î¥°¥êー¡×¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©
ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥¦ー¥Æ¥£¥Ã¥×¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½µ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷1¹æ¡¢2¹æ¤Ë¤â¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë
¡¦ÂæÉ÷1¹æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¦ー¥Æ¥£¥Ã¥×¡×
¡¦ÂæÉ÷£²¹æ¤Ë¤Ï¡Ö¥»ー¥Ñ¥Ã¥È¡×
¡¦ÂæÉ÷3¹æ¤Ë¤Ï¡Ö¥àー¥ó¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ö1¹æ¡×¡Ö2¹æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂæÉ÷Ì¾¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯1·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¡¢ºÇ¤âÁá¤¯È¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷¤òÂè1¹æ¤È¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÂæÉ÷¤´¤È¤Ë2¹æ¡¢3¹æ¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¼°¤ÇÈÖ¹æ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤ÈÂæÉ÷¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡×¤¬±Ñ¸ì¤Ç¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï...Á´Éô¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¸Æ¤ÓÌ¾¡×
¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¡£
ÆüËÜ¤ò´Þ¤à14¤«¹ñ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ÉÜ´ÖÁÈ¿¥¡ÖÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¦ー¥Æ¥£¥Ã¥×¡×(ÂæÉ÷1¹æ)¤ä¡Ö¥»ー¥Ñ¥Ã¥È¡×¡ÊÂæÉ÷2¹æ¡Ë¡Ö¥àー¥ó¡×¡ÊÂæÉ÷3¹æ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¾Á°¤ÏÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¤Î¡ÖÂæÉ÷Âè1¹æ¡×¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¡Ö¾Ý¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥À¥à¥ì¥¤¡×¤Î¥¢¥¸¥¢Ì¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢È¯À¸½ç¤Ë»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿140¤Î¥¢¥¸¥¢Ì¾¤ò½çÈÖ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓºÇ½é¤Î¡Ö¥À¥à¥ì¥¤¡×¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö¥àー¥ó¡×¤Ï¡Ö·î¡×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
ÂæÉ÷£µ¹æ¤Î¡Ö¥Êー¥êー¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÉ´¹ç¡Ê¥æ¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂæÉ÷1¹æ¤Î¡Ö¥¦ー¥Æ¥£¥Ã¥×¡×¤Ï¥Þ¥«¥ª¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥¦¡×¡Ê35ÈÖÌÜ/140ÈÖÃæ¡Ë¡¢ÂæÉ÷2¹æ¤Î¡Ö¥»ー¥Ñ¥Ã¥È¡×¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¸ì¤Ç¡ÖÃ¸¿åµû¤ÎÌ¾Á°¡×(36ÈÖÌÜ/140ÈÖÃæ)¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó5～6Ç¯¤ÇÂæÉ÷¤Î¥¢¥¸¥¢Ì¾¤¬°ì½ä¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¡¡¢ÂæÉ÷5¹æ～7¹æ¤Ïº£Ç¯¤Ï²¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ú²èÁü②¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¡×¤òÄó°Æ¡©
³Æ¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ë140¤¢¤ëÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢À±ºÂÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÌ¾Á°10¸Ä¡Ú²èÁü③¡Û¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À±ºÂÌ¾¤òÄó°Æ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢
①ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÌ¾¾Î¤ä¾¦É¸¡¢ÃÏÌ¾¡¢Å·µ¤¸½¾ÝÌ¾¤Ç¤Ê¤¤¡ÖÃæÎ©Åª¤Ê¡×Ì¾¾Î
②¡Ö¼«Á³¡×¤Î»öÊª¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÈæ³ÓÅªÍø³²´Ø·¸¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¤¡¢Âçµ¤¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ëÂæÉ÷¤È¥¤¥áー¥¸¾å¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ëÅ·¶õ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
③¥¢¥¸¥¢Ì¾¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¸»ú¿ô¤¬Â¿²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È9Ê¸»ú°ÊÆâ¡Ë¡¢²»Àá¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¯¤ÆÈ¯²»¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢Â¾¤Î²ÃÌÁ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¸À¸ì¤Ç´¶¾ð¤ò³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È
¾åµ¤Î¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡ÖÀ±ºÂÌ¾¡×¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤ÊÆ°Êª¡¢¤¢¤ó¤Ê³Ú´ï...¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢¡Ú²èÁü③¡Û¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤Î¥¢¥¸¥¢Ì¾¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥¸¥¢Ì¾¤ò°Ê¸å¤ÎÂæÉ÷¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡¡¹ñ¤ÈÃÏ°è¤´¤È¤ËÆÃÄ§¤¬
¤½¤·¤Æ¡¢Á´Éô¸«¤»¤Þ¤¹¡ª¥¢¥¸¥¢¶¦ÄÌ¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤¬°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¡Ú²èÁü④～⑲¡Û¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÎÌ¾Á°¤«¤éÆ°Êª¡¢¿¢Êª¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÁÀâ¾å¤Î¿ÍÊª¤Ê¤É¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ä¥é¥ª¥¹¤ÏÃ¸¿åµû¤äÂì¡¢¿¢Êª¤Ê¤É¡Ö¿å¡×¤ä¡Ö¼«Á³¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¾Á°¡¢¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤Ï¡ÖÅÁÀâ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾Á°¡¢¹á¹Á¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë°û¤ßÊª¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄó°Æ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤Î¥¢¥¸¥¢Ì¾¡¡1ÈÖÌÜ¤«¤éÌ¾Á°¤È°ÕÌ£¤Ï¡©
1ÈÖÌÜ～27ÈÖÌÜ¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡¢¡¢
3ÈÖ¡Ö¥¥í¥®ー¡×¤ÏËÌÄ«Á¯Í³Íè¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ÕÌ£¤Ï¡Ú²èÁü④¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16ÈÖ¡Ö¥¦ー¥³¥ó¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¸ç¶õ¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£¥ª¥é¤Ë¸µµ¤¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª
2025Ç¯¡¡ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥¦ー¥Æ¥£¥Ã¥×¡×¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡¡
29ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¥³¥ó¥ì¥¤¡×¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¾¯½÷¤ÎÌ¾Á°¡Ú²èÁü⑦¡Û¡£42ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¥³¥á¥¤¡×¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÁð¡×¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü⑧¡Û¡£
¡Ú²èÁü⑨¡Û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥¬¥µ¡×¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¡ª¤â¤Ï¤ä²Ö¤Ç¤âÁð¤Ç¤âÆ°Êª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
64ÈÖ¡Ö¥Ìー¥ê¡×¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë～99ÈÖ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹ー¡×¡Ê¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú²èÁü⑪¡Û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥°¥Ôー¥È¡×¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸ÀÍÕ¡£°ÕÌ£¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü⑫¡Û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥½¥¦¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤ÎÊ¼»Î¤ÎÌ¾Á°¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
100ÈÖ¡Ö¥Ç¥£¥¢¥ó¥àー¡×¡ÊÃæ¹ñ¡Ë～140ÈÖ¡Ö¥µ¥ª¥Ó¥¨¥ó¡×¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë
¡Ú²èÁü⑯¡Û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥á¥¢¥êー¡×¤Ï±Ñ¸ì·÷¤Î½÷À¤ÎÌ¾Á°¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡£¡£¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü⑱¡Û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥°¥Á¥ç¥ë¡×¤Ï¶Á¤¤¬¤Ê¤ó¤È¤â...¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤Ç¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£