山崎まさよしが、オールタイムベストアルバム『山崎見聞録 ~30th Anniversary All Time Best~』をデビュー30周年記念日の9月25日にリリースする。

同作品は、UNIVERSAL MUSIC STORE限定の完全生産限定盤と通常盤の2形態にてリリースとなる。収録曲は全33曲/CD3枚組で、デビュー年1995年から2025年まで年代順に並んでいる。また、CDのみのボーナストラックとして、1995年の未発表デモ音源から「ヤサ男の夢」「僕はここにいる」の2曲が初公式音源化となる。

完全生産限定盤は通常盤+GOODS仕様で、山崎のジーンズを忠実にミニチュア化した『ジーンズキーホルダー』が付属。ジーンズの聖地、児島のデニム生地を使用し職人によって1点1点ハンドメイドされたものだ。山崎まさよし30周年ロゴをタグや刺繍で施した特別仕様で、期間限定の受注生産となる。

さらに、同作品収録曲の「One more time, One more chance」が実写映画『秒速5センチメートル』の劇中歌に決定。映画予告映像のほか、同楽曲のMVが4K画質へアップコンバートされ公開された。

同楽曲は山崎が主演を務めた映画『月とキャベツ』(1997年)主題歌のほか、劇場アニメーション『秒速5センチメートル』(2007年)でも主題歌に起用。現在では、ストリーミング累計1億再生を突破している。

今回新たに本映画作品用にリマスターされた「One more time, One more chance ~劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster~」として、18年の時を経て再びコラボレーションが実現。また、映画の予告編公開に合わせて本日より先行配信された。

あわせて公開された新アーティスト写真は、デビュー前に山崎が過ごした横浜 桜木町にて撮影されたものだ。

なお、『山崎見聞録 ~30th Anniversary All Time Best~』特設サイトも公開となり、今後同サイトにて情報がアップデート予定となっている。

<山崎まさよし コメント>

2007年に公開された劇場アニメーション『秒速5センチメートル』で、この『One more time, One more chance』を起用いただいた際に、新海誠監督がこの歌に新たに命を吹き込んでくださった気がしています。今回の実写化に際してもまた劇中歌として使用いただけるということで僕としても光栄に思います。こうして皆さまにかわいがっていただいて幸せな歌ですね。奥山監督の手がける新たな『秒速5センチメートル』も楽しみにしています。

(文=リアルサウンド編集部)