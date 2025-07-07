PCIe¤ÎÂÓ°èÉý¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¥°¥é¥Ü¤ÎÀÇ½¤Ë¤É¤ìÄø±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡©¸Å¤¤PCIeµ¬³Ê¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
PCIe¤ÎÂÓ°èÉý¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉGPU¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëºÝ¤Ë±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ç¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥¹¥¿¥à¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëPuget Systems¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²è¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ä¥²¡¼¥à³«È¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Impact of PCIe 5.0 Bandwidth on GPU Content Creation Performance | Puget Systems
Lack of PCIe bandwidth can nerf RTX 5090 by up to 25% in content creation workloads - Puget data confirms performance hit when using older generations and fewer lanes | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/pc-components/motherboards/lack-of-pcie-bandwidth-can-nerf-rtx-5090-by-up-to-25-percent-in-content-creation-workloads-puget-data-confirms-performance-hit-when-using-older-generations-and-fewer-lanes
PCIe¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Û¤Ü·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬ºÇ¿·¤ÎPCIe 5.0 x16¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤¬Æ±Åù¤ÎÂÓ°èÉý¤ò»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤ÐPCIe¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë2¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç8x¥ì¡¼¥ó¹½À®¤È¤Ê¤êÂÓ°èÉý¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËNVMe SSD¤òÄÉ²Ã¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥ì¡¼¥ó¿ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¤ê¡¢ÂÓ°èÉý¤â¸º¾¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¹¥¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¤PCIeµ¬³Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥ì¡¼¥ó¿ô¤¬¸º¤ê¡¢ÂÓ°èÉý¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢Puget Systems¤¬¼Â»Ü¤·¤¿PCIe¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥ì¡¼¥ó¿ô¤È¡¢Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢DaVinci Resolve¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£PCIe¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¿·¤·¤¯¡¢¥ì¡¼¥ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉDaVinci Resolve¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÂÓ°èÉý¤¬ºÇ¤â¹¤¤PCIe 5.0 x16¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Puget Systems¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PCIe 5.0 x16¡¢PCIe 5.0 x8¡¢PCIe 4.0 x16¤Î´Ö¤Î¸íº¹¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢PCIe 5.0 x4¡¢PCIe 4.0 x8¡¢PCIe 3.0 x16¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï10¡ó¤âÄã²¼¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢PCIe 4.0 x4¤äPCIe 3.0 x8¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏPCIe 5.0 x16¤«¤é25¡ó¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTom's Hardware¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äµ¡´ï¤Î²ÔÆ¯»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×¤¬¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Æ¥¹¥È¤òAfter Effects¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢PCIe¤ÎÂÓ°èÉý¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤âAfter Effects¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ÏÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯¡¢ºÇ¤âÄãÂ®¤ÊPCIe¹½À®¤Î¤ß¤¬¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Unreal Engine 5.5¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¡¢PCIe 4.0 x4¤ÈPCIe 3.0 x8¤Ç¤ÏÂÓ°èÉý¤¬ºÇ¤â¹â¤¤PCIe 5.0 x16¤è¤ê¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ìó7¡óÄã²¼¡£Blender¤Ç¤ÏºÇ¤âÂÓ°èÉý¤Î¹¤¤PCIe 5.0 x16¤ÈÂÓ°èÉý¤Î¶¹¤¤PCIe 3.0 x4¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥ó¥Þ¥ó¥¹¤Îº¹¤¬5¡ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Meta¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤Ç¤¢¤ëLlama¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ÏPCIe¤ÎÂÓ°èÉý¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊPCIe¤ÎÂÓ°èÉý¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÆÃ¤ËÆ°²èÊÔ½¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸²Ãø¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Puget Systems¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤ÏNVVIDIA¤ÎRTX 5090¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Tom's Hardware¤Ï»ØÅ¦¡£
Tom's Hardware¤Ï¡ÖRTX 5090¤Ï°ìÉô¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½ü¤±¤ÐÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÎGPU¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥«¡¼¥É¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎPCIeÂÓ°èÉý¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¹µ¤¨¤á¤ÊGPU¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢PCIeÂÓ°èÉý¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£