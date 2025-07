東京2025 世界陸上スポンサーシップ契約を締結！ニシ・スポーツ

ニシ・スポーツは、今回、公益財団法人東京2025世界陸上財団と、2025年9月に開催される「東京2025世界陸上競技選手権大会」におけるスポンサーシップ契約(東京2025世界陸上サプライヤー・競技備品)を締結しました。

ニシ・スポーツ

ニシ・スポーツは、今回、公益財団法人東京2025世界陸上財団と、2025年9月に開催される「東京2025世界陸上競技選手権大会」におけるスポンサーシップ契約(東京2025世界陸上サプライヤー・競技備品)を締結。

世界陸上競技選手権大会は、1983年に創設され、現在では約200の国と地域から約2,000人のアスリートが集結する陸上競技の世界最高峰の大会です。

日本での開催は1991年の東京、2007年の大阪に続き3回目となります

■東京2025 世界陸上財団 会長 尾縣 貢 氏 コメント

今回、株式会社ニシ・スポーツを東京 2025 世界陸上サプライヤーとしてお迎えすることができ、大変嬉しく思います。

ニシ・スポーツは1951年の創業以来、陸上競技の専門メーカーとして、その卓越した技術力・ノウハウにより日本で初めてWAの認定を取得し、世界基準のクオリティを誇る競技備品を数々の国際大会へ提供してこられました。

「すべてはアスリートのために」をスローガンに掲げ、東京 1991 世界陸上及び大阪 2007 世界陸上で大会を支えた実績のあるニシ・スポーツは、本大会の競技運営に欠かせない強力なパートナーです。

同財団は、ニシ・スポーツとともに、アスリートセンタードの理念の下、トップアスリートが己の限界に挑戦できる機会を提供することで、陸上競技のすばらしさや感動・興奮を世界に発信し、大会ビジョン「東京ドリーム」を実現していきます。

■株式会社ニシ・スポーツ 代表取締役社長 松田 卓巳 コメント

今回、私たち株式会社ニシ・スポーツが東京2025世界陸上競技選手権大会の公式サプライヤーに選定され、この歴史的な大会の一員として参加できますことを大変光栄に感じています。

私たちは、創業以来70年以上にわたり、陸上競技の専門メーカーとして、陸上競技用器具や電子機器、トレーニング器具の開発・製造に取り組み、国内外の大会において大会運営支援にも力を入れてまいりました。

我々は企業スローガンを「すべてはアスリートのために」としています。

私たちの“想い”を象徴する言葉であり、アスリートの皆様の夢を実現するためのあらゆる努力を惜しまない姿勢を表しています。

東京2025世界陸上競技選手権大会においても、その“想い”をもち続け、最高の競技環境を整え、アスリートの皆様が力を最大限に発揮し、感動を生み出せるよう、全力を尽くしていきます。

世界中から集まるアスリートの皆様がこの大会を通じて、自らの夢を実現し、その挑戦が多くの皆様の感動を生み出せるよう、心から願っています。

■東京2025世界陸上競技選手権大会 概要

主催 :ワールドアスレティックス

大会期間 :2025年9月13日(土) 〜 21日(日) までの9日間

会場 :国立競技場ほか(マラソン、競歩は都内での実施)

参加選手数 :約2,000名

参加国・地域数:200以上の国・地域

種目数 :49種目

