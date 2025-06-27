±Ç²è¡Ø¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡ÙÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡õÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡õ¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÆ÷¤¤Î©¤Ä±Ç²è¡×
80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î²Æ¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎÉã¤È¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì¤ÈÊë¤é¤¹11ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦¥Õ¥¤ÎÊª¸ì¡£Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÎµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ ¡Ø¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ½é´ÆÆÄºîÉÊ¡ØPLAN 75¡Ù(22)¤¬Âè75²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥«¥á¥é¥É¡¼¥ëÆÃÊÌÉ½¾´¤Ëµ±¤¡¢Æ±Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ®ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡¢¹¹¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤äºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶²¤ë¤Ù¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤¿ÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¥Õ¥¤ÎÊì¡¦»í»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡¢Éã¡¦·½»ÊÌò¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤µ¤ó¡¢ÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
[STORY] 1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤¢¤ë²Æ¡£11ºÐ¤Î¥Õ¥¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È3¿Í¤Ç¹Ù³°¤Î²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤Ë¤ÏÂç¿Í¤¿¤Á¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎË¤«¤Ê´¶¼õÀ¤ò¤â¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤É¤³À´Ö¸«¤ëÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¤É¤³¤«³ê·Î¤Ç»É·ãÅª¡£Æ®ÉÂÃæ¤ÎÉã¤È¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«Âç¤¤Ê¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥Õ¥¤ÎÆü¾ï¤âÈÝ±þ¤Ê¤·¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡½¡½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤È¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤òÀÚË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î¥·¡¼¥ó¤¬»£¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢ÁáÀî¡Ë¡§Á´Éô¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤ËÁ´Éô¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ë¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏµÓËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»£±ÆÃæ¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Î»Ä¹ó¤µ¡¢ÆÜÃå¤µ¡¢´í¤¦¤µ¤¬¤¹¤´¤¯µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢Å·Á³¤ÇÆÈÆÃ¤Î¡È¥È¥²¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢»×½Õ´ü¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ´Õ¾Þ¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤¬¾åÉÊ¤ÊÊý¤À¤«¤é¡¢ÉÊÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐÅÄ¡Ë¡§¡ØPLAN 75¡Ù¤òÇÒ¸«¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ2ºîÌÜ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î»£±Æ¤Î»þ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢³Î¿®¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿±Ç²è¤Ï¡¢»ä¤Î´üÂÔ¤âÁÛÁü¤âÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½80Ç¯Âå¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁáÀî¡§¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤ä´¶¾ð¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¤¬Í§Ã£¤È¸¶Çú¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§Ã£¤¬¼º¿À¤·¤Á¤ã¤¦¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢»ä¤âÆ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
ÁáÀî¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¼ø¶È¤Ç¡¢¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¡£ÆÃÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§ÉñÂæ¤¬1980Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ê¥ê¡¼¡§Àè¤Û¤Éµ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÍÍ¤Ë¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡»þÂå¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡¢ÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÍÍ¤Ê¡¢ºÇÂç¸øÌó¿ô¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥Õ¥¤ÎÉã¿Æ¤Ï»à¤Ë¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤ó¤ï¤óµã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î´¶¤¸¡¢¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤Î»à¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬À¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¤â¼èºà¤Ç¡È»àÀ¸´Ñ¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»àÀ¸´Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤É´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¤¬Éã¿Æ¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÅÚ¼ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤«¤éÆ±µéÀ¸¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¼ê¤òÎ¥¤¹¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÉã¿Æ¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢ÉÂµ¤¤Ç¾ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢¥Õ¥¤Ïµ¤¸å¤ì¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼ê¤ÎÎ¥¤·Êý¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡£
ÀÐÅÄ¡§Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸å¤í¤á¤¿¤¤½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÍ§Ã£¤Ë°ÕÃÏ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î²È¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¾¡¼ê¤ËÇÁ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢´ÆÆÄ¤¬¿Í¤Î²È¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁáÀî¡§¤¢¤ì¤Ï»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Àê¤¤¤äÄ¶Ç½ÎÏ¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â»þÂå¤Î¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÁáÀî¡§¤¢¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£»ä¤â»Ò¶¡¤Îº¢¹¥¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëÍÍ¤ÊËâÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢ËâË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¿®¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬ÉáÄÌ¤ËÃÏ¾åÇÈ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤â¡£º£¤À¤Ã¤¿¤éÈãÈ½¤ÎÍò¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¶¿½¥¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·ò¹¯¿©ÉÊ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ëÂ¦ÌÌ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÁáÀî¡§º£¤Ç¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤¤ÉÂµ¤¤ËØí¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¼£ÎÅ¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ»¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢²ø¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤â¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¤ÎÉã¿Æ¤âÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¡§²ø¤·¤¤µ¤¸ù¶µ¼¼¤ËÂç¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÊ¤ÈÂç·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¿©Âî¤Ç²ÈÂ²3¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î²ÈÂ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¶ñ¹ç¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¡ÈÄã²¹¡É¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢·ù¤ÊÅÜ¤êÊý¤ò¤¹¤ëºÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤¬¡ÊÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£
ÀÐÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ï¤¿¤·¡¢¤º¡¼¤Ã¤Èµ¡·ù¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁáÀî¡§¤¢¤Î¿©Âî¤Ç¤Î·ö²Þ¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¡¢°ìÈÖ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤ª2 ¿Í¤¬´°àú¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ã¤Æ¿Æ¤¬·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤ª2¿Í¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¡§´ÆÆÄ¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¡ÖÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÉã¤¬¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤ë½ê¤À¤±¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡£´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤½¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§»ä¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£³ä¤È´¶¾ð¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤½¤ÎÍÞ¤¨Êý¤¬¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬²È¤ËÍè¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½½ÐÍè¤Ê¤¤·ù¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ò±é¤¸¤ëÃæÅç¡ÊÊâ¡Ë¤µ¤ó¤â¿§ÃË¤Ê¤Î¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÅÄ¡§µÊ±ì½ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤³¤Î¸å²¿¤«µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¡£
¡½¡½¥Õ¥¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÎø¿´¤òÌµ¤¯¤½¤¦¤È¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¤¤¸¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁáÀî¡§¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤³¤Î¿Í¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½ê¤È¤«¡¢ÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¤ÇÃË½÷¤¬µá¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤Î¡ÈÍß¡É¤ÎÀ¤³¦¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢100¡óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¡§À¤Î²êÀ¸¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤¹¤´¤¯½¨°ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥¤Ï11ºÐ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤·ÍÄÃÕ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Ô¤¤ÌÜ¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¿Í¤Î´é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡Ö»Ò¶¡¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¡£
²Ï¹ç¡ÊÍ¥¼Â¡Ë¤µ¤ó±é¤¸¤ë½÷À¤ÎÄ¹Âæ»ì¤¬5¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤Î¡È¥®¥¿¡¼¥½¥í¡É¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬º©¡¹¤ÈÆÈÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¸å¤Ç¡¢¥Õ¥¤¬Ä¶¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
ÁáÀî¡§¥Õ¥¤Ï¤¢¤Î½÷À¤ËºÅÌ²½Ñ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÆÈÇò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¶½Ì£¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£»Ò¶¡¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÆ÷¤¤Î©¤Ä±Ç²è¤Ç¤¹¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤±ÇÁü¤¬¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤µ¤Ã¤¡¢¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤¤¡£3»þ´Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§ºÇ½é¤Ï2»þ´Ö40Ê¬¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤½¤ì¤â´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª
ÁáÀî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤ÊÄ´À°¤â¤¢¤êºÇ½ªÅª¤Ë122Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¡§ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
»£±Æ¡§¤¿¤à¤é¤È¤â
(C)2025¡ÖRENOIR¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡ÜInternational Partners