YouTuberのジュキア(Jukia)が自身のチャンネルで公開した動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』では、ジュキアが初来日したブラジル人カップルを、自身の人気企画「FREE RIDE」で東京観光に案内した。アニメやポケモンを愛する二人の、日本旅行への期待と興奮に満ちた一日を追っている。



ジュキアの運転する車内では、ブラジルと日本の違いについての会話が弾んだ。「地球の反対側だよ!」「時差は12時間」と、30時間にも及ぶ長旅の疲れも見せず、異文化体験を楽しむ二人。男性は「機内食が(目的地の)時間に合わせて出されたから、時差ボケはあまり感じないかな」と、長距離フライトの裏話も披露した。



「私たちはオタクなの!」「(日本に来られて)めっちゃワクワクしてるよ!」と笑顔で語るカップル。特に女性は大のポケモン好きで、「ポケモンセンターでたくさんお金を使う予定だよw」と、早くも日本での買い物を予告するほどだ。実はこの日本旅行はコロナ禍の影響で一度はキャンセルになったものの、「4年か5年越しにようやく日本に来れたよ!」と、念願の来日であったことを明かした。ポケモンセンターやポケモンカフェ巡り、さらに京都観光も予定しており、二人の日本愛が伝わってくる。



ブラジルの一般的なイメージであるアマゾン、カーニバル、サッカー以外にも、二人が住んでいるサーフィンが盛んな「ブラジルのハワイ」とも呼ばれる「フロリアノーポリス」のような魅力的な都市があることや、ブラジルのスラング「Caralho(カラリョ)」がイントネーションや状況によってさまざまな意味を持つことなども語られた。



最初の目的地であるポケモンセンターDXでは、展示品やショップの商品に夢中になり、二人とも目を輝かせながらポケモンの世界を楽しんでいた。その熱狂ぶりにジュキアも思わず笑顔になる場面があった。



続いて一行が向かったのは、うどんの名店「谷や」だ。女性はきつねうどん、男性は牛とろ玉うどんを注文し、日本の味覚を堪能した。さらに、ジュキアの勧めで日本酒にも初挑戦した男性は、「美味しい!ワインみたい!」「これは危険だね!ついつい飲みすぎちゃうよ!」と大絶賛。また、日本の丁寧な接客について「みんなハイトーンで楽しそうに話すね、アニメみたい」と感心していた。



最後の目的地のポケモンカフェでは、男性は『ゲンガーのあやしいひかりスムージー』を、女性は『こんにちはイーブイ!ロイヤルミルクティー』を注文。ピカチュウが登場し、女性がピカチュウに拍手をしながら見惚れる場面もあった。ホテルへ向かう車内で女性は「ピカチュウのダンス大好き!可愛かったよ!」、男性も「最高だったよ!」と満足げな様子だった。



終始、笑顔と驚きに満ちた二人の姿は、国境を越えた「好き」という気持ちの強さを感じさせる。ジュキアの温かいおもてなしとともに、異文化交流の楽しさと新たな発見に満ちた旅の魅力を伝える動画となっている。

チャンネル情報

