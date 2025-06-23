¡ÚUSJ¡Û¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ë¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
¤¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼°ÅÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¨¥ê¥¢½éÅÐ¾ì¡ª¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡©
º£²ó¤Î¥¨¥ê¥¢³ÈÄ¥¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼°ÅÞ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ô¥£¥·¥ã¥¹£¶¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÁÂç°ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ï¥á¤ò¤Ï¤º¤»¤ë¿·ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢°ÅÞ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¡Ø¥¤¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¤¡¼¥Ä¡Ù¡¢¥¤¥«¤¹°ÅÞ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËþºÜ¤Î¿·¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¥¤¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥ô¥£¥·¥ã¥¹£¶¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À"¥ï¥ë"¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç°ÅÞÂç²ñ¡×¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡ª±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÅÞ¤¿¤Á¤ËÊ±¤·¤¿¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ä¡¢Âç²ñ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÊ±¤·¤¿¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¬¤º¤é¤ê¡£¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂÎ¸³¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºá°´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÁÂç°ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡Ù
¿·¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÁÂç°ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯½é¤È¤Ê¤ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¥¦¥§¥¤¡ÊÆ°¤¯ÊâÆ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¼Ù°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤ÉÇÉ¼ê¤Ê·úÊª¡Ä¡£Ãæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¶Ë°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç°ÅÞÂç²ñ¡×¤Î³«ºÅ¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£ ¥²¥¹¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼°ÅÞ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ô¥£¥·¥ã¥¹£¶¡× ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£ºÇ¿·±Ô¤Î¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¡Ö¥¤¡¼¥ê¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼ X ¡×¡ÊÅÅµ¤½Æ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ô¥£¥·¥ã¥¹£¶¡×¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢·â¤Ã¤Æ¡¢²õ¤·¤Æ¡¢²¿¤â¤«¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡¢±óÎ¸ÉÔÍ×¤ÎÁÖ²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ÈÄ¹122ÑÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¼Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÔ¤Á»þ´ÖÃ»½Ì½Ñ¡ª
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¡¢³Î¼Â¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¥Ñ¡¼¥¯¤òÍ·¤Ó¤Ä¤¯¤»¤ë¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡Ù ¤Ë¡¢ ¡Ø ¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÁÂç°ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»¡Á ¡Ù ¤ò´Þ¤à¥Ñ¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥Ñ¥¹ 4 ¡Á¥ß¥Ë¥ª¥ó¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
²¼µ4¤Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò1²ó¤º¤ÄÍ¥ÀèÂÎ¸³
¡¦¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÁÂç°ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»¡Á
¡¦¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥é¥¤¥É
¡¦¥è¥Ã¥·¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
¡¦Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 4-D ¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥ç¡¼ ¡ÁÀ±¶õ¤ÎÊõÀÐ¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡Á
¢¨ÈÎÇä¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÅÞ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦ ¥¹¥¿¥ó¥É¡Ø¥¤¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¤¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¡Ø¥¤¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¤¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç°ÅÞÂç²ñ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Ã¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥ï¥ë¤¿¤Á¤Ëºá°´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥ä¥ß¥Ä¥¥Õ¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç°ÅÞ¤Î¤¿¤á¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÁBBQ ¥Ý¡¼¥¯&¥Ù¡¼¥³¥ó¡Á¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ý¡¼¥¯¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò´Å¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¶´¤ó¤À¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡ÖÂç°ÅÞÂç²ñ¡×¥í¥´¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ªºá°´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡¢¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÅÐ¾ì¡£°ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æºá¿¼¤¤ÍßË¾¤òËþ¤¿¤¹"¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿"¥Õ¡¼¥É¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡ª
ËÜÊª¤Î¥ï¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë!?¡Ø¥¤¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥¤¥«¤·¤¿°ÅÞ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¥¤¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âç°ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¿È¤ËÃå¤±¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¡×¤Ï¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¡ÁÂç°ÅÞ¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅµ¤½Æ¡£¸÷¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Àè¤Ë¥¢¡¼¥È¤¬Åê±Æ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª²È¤Ç¤â"¥ï¥ë"¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥Ñ¡¼¥¯ÄêÈÖ¤Î¿È¤ËÃå¤±¥°¥Ã¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼°ÅÞ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ô¥£¥·¥ã¥¹£¶¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥¢¥½¡¼¥È¥é¥¤¥¹¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÀè¹Ô¤·¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
·â¤Ã¤Æ²õ¤·¤Æ¥Ï¥á¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÁÖ²÷¤ÊÂÎ¸³¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿·¤·¤¤¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Text¡§¥Õ¥¸¥¿¥¤¥³
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.