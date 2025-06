【Titan Quest II】 今夏 早期アクセス開始予定

THQ Nordic Japanは、PC(Steam)用アクションRPG「Titan Quest II」の早期アクセスを今夏開始する。

「Titan Quest II」は見下ろし型のアクションRPG。古代ギリシャ神話の世界を舞台に、神々や伝説のモンスターと戦う。独自のマスタリーシステムを使ってキャラクターを成長させられ、バージョン1.0のリリース後は追加の章を含むDLCパックの配信も計画しているという。

【Titan Quest II Deep Dive - Future Games Show Summer Showcase 2025】

(C) 2024 by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Grimlore Games GmbH, Germany. Published by THQ Nordic GmbH. Titan Quest and THQ are registered trademark of THQ Nordic AB, Sweden. All other brands, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners.