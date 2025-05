食楽web

新大久保駅から徒歩1分、韓国風アメリカンクッキーのお店『THE COOKIE 594』があります。地下にある店舗で、“Would u like some cookies ?” の文句に誘われるように、階段を下りていきます。

すると、目の前に広がるチャンキーなクッキーの数々! 思わずごくりと喉がなる映えるディスプレイです。

想像していたよりもずっと開放的な空間で、コンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュな内装に、随所にグリーンが飾られ、地下空間であることを忘れさせてくれるほど。

クッキーは、防腐剤や合成添加物を使わず、北海道産バターやガーナ産チョコレート、新鮮な卵を使用して、1枚ずつ丁寧に焼き上げられています。常時15種類ほどのクッキーがショーケースを飾り、手作りならではの温かみあるヴィジュアルに胸が躍ります。

「ソルティマカダミア」450円

今回いただいた「ソルティマカダミア」は、ローストされたマカダミアナッツがぎっしり詰まった贅沢な一枚。天然塩のほんのりとした塩気がホワイトチョコの甘さを引き立て、プレッツェルの食感がカリっと絶妙なアクセントに。

クッキー以外には、人気の韓国スイーツ「タオルケーキ」や、ストロベリーやピスタチオなどのクリームをたっぷり詰めた「ニューヨークロール」など、SNSなどでも話題のメニューが目白押し。

コーヒーがおいしいので大人も大満足

賑やかな新大久保にありながら落ち着いた時間を過ごせるのもお気に入りポイントです。(ライター・蘭ハチコ)

●SHOP INFO

店名:THE COOKIE 594 新大久保店

住:東京都新宿区百人町1-11-22 B1F

営:11:00~22:00(売り切れ次第終了)

休:なし