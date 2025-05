スイーツのプロ推薦！ 三つ星シェフも惚れた最高級バターで作る、絶品スイーツ

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

「エシレ・ラトリエ デュ ブール」の「サントノレ プティ」

東京・麻布台のランドマーク「麻布台ヒルズ」。こちらのガーデンプラザBにある「エシレ・ラトリエ デュ ブール」では、エシレ バターを使ったパンをはじめ、さまざまなスイーツを味わうことができます。数ある商品の中で特におすすめしたいのが「サントノレ プティ」。今回は、筆者が月に何度も食べる「エシレ・ラトリエ デュ ブール」の絶品スイーツをご紹介します。

“バターのアトリエ”をテーマとしたエシレ バター専門店

外観

「エシレ・ラトリエ デュ ブール」は、日比谷線・神谷町駅5番出口から直結。さまざまな飲食店や高級ブティックが並ぶガーデンプラザBの1階にあります。

これまでエシレは東京を中心に、神奈川、愛知、大阪にエシレ バター専門店を展開してきましたが、今回の「エシレ・ラトリエ デュ ブール」はヴィエノワズリ(お菓子のようなリッチなパン)を中心とした新しいコンセプトのお店。エシレ バター専門店の中で最大規模を誇り、パンの他にもオリジナルのケーキや焼き菓子などを楽しむことができます。

エシレのロゴがかわいいBOX

「エシレ バター」とは、フランスの中西部に位置するエシレ村で作られる発酵バターのこと。EUが規定するA.O.P.(原産地名称保護)の認定を受けている、数少ないバターのひとつです。ヨーグルトのような軽い酸味と芳醇な香りが特徴で、三つ星シェフや一流パティシエにも愛される高級バターとしても知られています。

店内には入り口からパンがずらりと並ぶ

“バターのアトリエ”(ラトリエ デュ ブール)という名前の通り、店内には発酵バターのおいしさを引き出したパンやスイーツがずらり。そのほとんどがここでしか手に入らないオリジナルというから驚きです。

焼きたてのパンと焼き菓子

さらに、パンは店内で焼き上げているのも大きな特長。オーブンが見えるフラットな空間なので、焼き上がりの音や香りに包まれながら、ゆったりと買い物を楽しむことができます。他の店舗にはない“見える”内装は、まさにバターのアトリエ。テンションが上がります。

ショーケース

パンのほかに、エシレバターを使ったケーキも用意されています。ケーキはひとりでも楽しめるプティとみんなでシェアできるホールの2サイズを展開。どちらもパティシエが一つひとつ丁寧に作り上げています。

今回はそんな同店こだわりスイーツの中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 3種類のバタークリームを使った贅沢なケーキ

「サントノレ プティ」 1,361円

同店の商品はどれもエシレ バターたっぷりで贅沢なおいしさ。その中でも僕が一番におすすめするのは「サントノレ プティ」1,361円。フランスで特別な日に味わう伝統ケーキ「サントノレ」をエシレ流にアレンジした一品です。

ホールサイズも購入可能 写真:お店から

オープンからしばらくはホールサイズのみの販売でしたが「もっと多くの人に気軽に食べてほしい」という思いから、2024年10月より食べ切りサイズのプティガトーが登場。

見た目がエレガント

エシレ バター入りのバタークリームを絞りキャラメリゼしたほろ苦いシュー、サクサクに焼き上げたエシレ バターたっぷりのパイ生地に、味わいの異なる2種類のクリーム(エシレ バターを使ったカスタードクリームとムースリーヌクリーム)が絶妙なバランス。シューに入るバタークリームは硬めで、ムースリーヌクリームはふんわり軽く、カスタードクリームはぷるぷると、食感のコントラストが利いています。

またシュー生地に重なるムースリーヌクリームがとにかく濃厚で、これがパリッと香ばしいシュー生地と相性抜群。エシレ バターの香り高さとミルキーさがありつつも口どけが良いからなのか、重く感じることはありません。

ガラス越しにパティシエの繊細な作業を見ることができる

味覚だけではなく視覚でも楽しめるのが同店の魅力。店内に併設する工房がガラス張りになっているため、パティシエの作業の様子を間近で見ることができます。購入後は足を止めて、パティシエの作業をゆっくり見るのも楽しいですよ。

ザクザク食感がクセになる!「クイニーアマン」

バターをたっぷり織り込んで焼き上げた「グラン クイニーアマン」は同店イチオシの一品。フランスではよく見かける大きなサイズのクイニーアマンで、どっしり重量感があるのが特徴です。

クイニーアマンは1/4カットでも用意

こちらはひとりでも食べられる1カット729円。グランは大きくて食べ切れないという人にはうれしいサイズですね。クイニーアマンはザクザクとした力強い食感で中はふんわり。小麦粉の生地とエシレ バターを何層も練り込んで焼き上げているため風味が抜群です。また底をキャラメリゼしているので、香ばしいのも特徴。焼きたてに出会えたら購入後すぐに、自宅に持ち帰った場合はトースターで軽く焼いてから食べるのがおすすめ。エシレ バターがジュワッと溶けて、口の中が幸せでいっぱいになりますよ。

クロワッサンや限定の焼き菓子缶にも注目

クロワッサンは1個594円〜

バターを贅沢に使った風味豊かなクロワッサンは、朝食だけではなくおやつにもぴったり。小麦粉とバターのバランスを追求したシンプルな「クロワッサン」594円と、バター感たっぷりでリッチな味わいの「クロワッサン ドゥーブル」692円の2種類があるので、両方購入して食べ比べてみるのもいいですね。ちなみに、エシレ バターを贅沢に使った約30cmというビッグサイズの「グラン クロワッサン」2,376円もあるので、こちらもお見逃しなく。

焼き菓子缶は全3種類

同店限定の焼き菓子2種類を詰め合わせた「コキーユ エ ポワトヴァン」4,860円と「カネル エ フロランタン フィユテ」5,184円、限定サブレを中心とした焼き菓子4種詰め合わせの「サブレ キャトル」11,880円は、ファンなら一度はゲットしたい逸品。「エシレ」のロゴが入ったオシャレな缶に入っているので、自分用はもちろん、友人や家族へのギフトにもおすすめです。

華やかなサンドイッチもおすすめ

担当者もエシレのクロワッサンが大好きとのこと!

最後に同店の商品について担当者にお話を伺いました。

「こちらの店舗ではエシレ バターをたっぷり使ったヴィエノワズリを種類豊富に展開しています。今のイチオシは、華やかなサンドイッチクロワッサン。自慢のクロワッサンにこだわりの具材をサンドしたもので、他の店舗にはない限定商品となっています。今後も季節の果物などを使って新しいメニューを展開していきますので、ぜひ食べにきていただきたいです。エシレ バターを使うとこんなにもリッチに特別感が出るんだ!と驚いていただけると思います」

クロワッサンは不動の人気。季節限定のサンドイッチも

エシレ バターを使ってオリジナルのパンやスイーツを作る「エシレ・ラトリエ デュ ブール」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆エシレ・ラトリエ デュ ブール住所 : 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 1FTEL : 050-5456-1834

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:田川葉子

