¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÏÊüÁ÷¤äµ»ö¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¡©¡¡¼Â¤Ï¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¤â¡¡ÃÎ¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÈÅÐÏ¿¾¦É¸¡É
¡¡ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Ê¹¤¤¹¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¡£¼Â¤ÏNHK¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÂç·¿Ï¢µÙ¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Á¤Þ¤¿¤Ç¤Ï¡Ö¾¦É¸¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¾ð¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ê£»¨¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¦É¸¤äÃøºî¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ÊÛÍý»Î¤ÎÉ®¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
NHK¤Ê¤É¤Ï¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢±Ç²è¶È³¦¤¬´ÑµÒÆ°°÷¤òÁÀ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿Â¤¸ì¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÊõ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂè5713010¹æ¡Ò¼òÎà¡Ó¡Ë¤ÈÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂè4824147¹æ¡ÒÊÝ¸±¡Ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»ØÄê¾¦ÉÊ¡¦ÌòÌ³¤Ç¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¦É¸¸¢¤Î¸úÎÏ¤Ï³Æ¼Ò¤¬»ØÄê¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦ÌòÌ³¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷¶É¤¬Ï¢µÙÌ¾¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤Æ¤âÄÌ¾ï¤Ï¿¯³²¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢NHK¤Ê¤É¤¬¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ÆÃÄê´ë¶È¤ò¹¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î²óÈò¡¢³°Íè¸ì¤ò¹µ¤¨¤ëÊüÁ÷´·¹Ô¡¢¤«¤Ä¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡É¤ÏÉâ¤«¤ì¤¹¤®¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡×¡¢¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤æ¤¨ÀëÅÁ¸ì¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤´·½¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¢±¿ÍÑ¾å¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ý¥ë¥·¥§¡×¡Ö¥Æ¥È¥é¥Ý¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤â¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÆÃÄê´ë¶È¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤éÇÛÎ¸¡¦µÄÏÀ¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î»ìÊÑ¹¹¤ä¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼Â¤Ï¾¦É¸ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼Â¤Ï´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Îã¤Ëµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¾¦É¸¤Î¤·¤¯¤ß¤äÌÌÇò¤µ¤òÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È
»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤â¾¦É¸
¡¡³Ø¹»¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢²ÈÄí¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ëÌ¾Á°¤â¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð´ë¶È¤¬°é¤Æ¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£³¹¤ä»ÜÀß¤Î°ì³Ñ¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÈÎÇäµ¡¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Æ¤ÓÌ¾¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼Â¤Ï¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×¤Ï¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¡¢¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¶èÊ¬¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂè28Îà¡Ê´á¶ñ¡Ë¡£Áí¾Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ±¤¸¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤Î¤Ë°ã¤¦¸Æ¤ÓÊý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤¬³Ú¤·¤¤¤¿¤á¡¢»×¤ï¤º¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦É¸¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¢ÍøÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¤¸Ì¾¾Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¦É¸¸¢¤Î¿¯³²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¾¦É¸Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ô¥¢¥Ë¥«¡×¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë¤Ï¡Ö¸°È×¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¡×¡¢¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¡ÊTOTO¡Ë¤Ï¡Ö²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¡×¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï¡ÖÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¡×¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ë¼ª¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÅÐÏ¿¾¦É¸¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¾¦É¸¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂçÎÌ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÉô¤À¤±¤Ç¤¹¡£
»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¸¢Íø¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡©¡¡¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Î»öÎã¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ï´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ìÈÌ²½¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¾¦É¸¸¢¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Á¥¹¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡Ö¼Ð¤á¤ËÆ°¤¯³¬ÃÊ¤ÎÁí¾Î¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤Î¾¦É¸¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¾¦É¸¤È¤·¤Æ¤Î¼±ÊÌÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸¢Íø¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÅÐÏ¿¤·¤¿¾¦É¸¤¬¡ÖÉáÄÌÌ¾¾Î²½¡×¡Ê°ìÈÌÅª¤ÊÌ¾¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤äÌµ¸ú¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÉáÄÌÌ¾¾Î²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖµðÊö¡×¤ÏÉÊ¼ïÌ¾¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤¿¤¿¤á¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¡×¤ÏÅÐÏ¿¤¬¼º¸ú¤·¤Æ°ìÈÌ¸ì²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö¡Á¼Ò¤Î¡û¡û¡×¡Ö¡û¡û¤ÏÅö¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡ÈÃ¯¤Î¾¦É¸¸¢¤Ç¤¢¤ë¤«¡É¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¹¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦É¸¤¬°ìÈÌÌ¾¾Î²½¤·¤Æ¸¢Íø¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×¤ä¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡Ö¡û¡û¤ÏÅö¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¤ê¡¢¹Êó»ñÎÁ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¡Ö¡Á¼Ò¤Î¡û¡û¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·µ¬»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂ¦¤â¡¢¾¦É¸¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ãË¡¤Ê·Á¤ÇÅ¾ÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÌ¾¾Î¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸å¤«¤é¾¦É¸¸¢¿¯³²¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊÂç·¿Ï¢µÙ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡×¥Þ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëºÇ¿··¿¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤¬¡Ö¼Â¤Ï¾¦É¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼Â¤ÏÁ´¹ñ¶è¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎÅªºâ»º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¦É¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¤¯»È¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢ËÜÍè¸¢Íø¼Ô¤¬¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î°ìÈÌÌ¾»ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¾¦É¸¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡È¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¿»Æ©¡É¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¡ÖÂç·¿Ï¢µÙ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤â¼Â¤ÏÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢Ï¢µÙ¤Î´Ö¤ËÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë´ÇÈÄ¤ä¹¹ð¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤¼¤Ò¡¢Ï¢µÙÃæ¤Ë¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¾¦É¸¤Ë¤â°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª