25Ç¯ÅÐ¾ì!? Æü»º¡Ö¿··¿¡È¥«¥¯¥«¥¯¡ÉSUV¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª ¡Ö³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª °õ¹ñ¤ÎÁ´Ä¹4mµé¡È5¿Í¾è¤ê¡É¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤ËÃíÌÜ
¡Ö¿··¿¡È¥«¥¯¥«¥¯¡ÉSUV¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª
¡¡2025Ç¯3·î26Æü¡¢Æü»º¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤ò´Þ¤àÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¿·µ»½Ñ¤ÎÅêÆþ·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¿··¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å2Ç¯´Ö¤Ç2¼Ö¼ï¤ÎÅêÆþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤ëº£²ó¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁüÉÕ¤¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¡È¥«¥¯¥«¥¯¡ÉSUV¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï5¿Í¾è¤ê¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¡¢¸½ÃÏ¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÌ¤¸øÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤«¤é¤Ï³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈSUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¿··¿¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È¥Õ¤Î»ú·¿¡É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀ¸»ºµòÅÀ¤¬¸½¹Ô¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥É¡¦¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¹©¾ì¤Ç¤¢¤ëÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ö³Ê¤ä5¿Í¾è¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¹½À®¤¬¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü»º¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖOne Car, One World¡×ÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡¿º¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÎ¾»ÅÍÍ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¡¢¡È¿··¿¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡É¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ëÁ´Ä¹Ìó4m¤ÎB¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¡ÖWR-V¡×¤ä¥¹¥º¥¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¹ñÆâÆ³Æþ¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤âËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²Á³Ê¼¡Âè¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁü¤À¤±¤Ç¤â¤ï¤«¤ë³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥¶SUV¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¹¥¤¤ä¤ï¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÌ¤Íè´¶¤¢¤ë¡×¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤È¥ª¥Ð¥Õ¥§¥óºÇ¹â¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖWR-V¥¯¥é¥¹¤Ê¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡ª¡×¡Ö²Á³ÊÂÓ¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤ÉÆüËÜ¤À¤È¼ûÍ×¹â¤½¤¦¡×¤ÈÆ³Æþ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£