熊本vs千葉 スタメン発表
[4.29 J2第12節](えがおS)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 6 岩下航
DF 8 上村周平
DF 24 李泰河
MF 4 袴田裕太郎
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
FW 11 ベ・ジョンミン
監督
大木武
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 25 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 36 松田陸
MF 2 高橋壱晟
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 38 吉田源太郎
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 6 岩下航
DF 8 上村周平
DF 24 李泰河
MF 4 袴田裕太郎
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 21 豊田歩
MF 25 小林慶太
監督
大木武
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 25 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 36 松田陸
MF 2 高橋壱晟
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 38 吉田源太郎
FW 17 林誠道
監督
小林慶行