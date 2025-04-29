[4.29 J2第12節](えがおS)

※14:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 6 岩下航

DF 8 上村周平

DF 24 李泰河

MF 4 袴田裕太郎

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 10 古長谷千博

MF 21 豊田歩

MF 25 小林慶太

FW 11 ベ・ジョンミン

監督

大木武

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 13 鈴木大輔

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

DF 67 日高大

MF 7 田中和樹

MF 14 椿直起

MF 25 安井拓也

MF 44 品田愛斗

FW 20 石川大地

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 36 松田陸

MF 2 高橋壱晟

MF 4 田口泰士

MF 6 エドゥアルド

MF 10 横山暁之

MF 18 杉山直宏

MF 38 吉田源太郎

FW 17 林誠道

監督

小林慶行