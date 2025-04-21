唾奇とKohjiyaによる『POP YOURS』オリジナル楽曲リリース
唾奇とKohjiyaによる『POP YOURS』オリジナル楽曲「PAGE ONE」が、4月23日（水）にリリースされることが発表された。
両者にとって初のコラボ曲となる「PAGE ONE」は、スターダムを駆け巡る中での出会いや別れ、葛藤を描き、両者のプライドと覚悟を感じさせる楽曲。
唾奇は、Sweet Williamとのアルバム『Jasmine』やBASIとの「愛のままに」など、時代を経ても愛され続けるクラシックを連発している。2025年に久しぶりとなる自身の名義のシングル「南無阿弥陀仏」をリリースしシーンに帰還。『POP YOURS』へはDAY 2に待望の初出演が決定。一方のKohjiyaは、「ラップスタア 2024」の優勝以降全国的に注目される存在となり、2025年にはポカリスエットのCMソングに起用されるなど、シーンを越え活躍している。『POP YOURS』は唾奇と同じくDAY 2に出演が決定している。
『POP YOURS』からは2023年にBonbero、LANA、MFS、Watsonの「Makuhari」、2024年はLEX&LANAの「明るい部屋」、Kaneee、Kohjiya&Yvng Patraの「Champions」などのオリジナル楽曲がリリースされており、今後もコンテンツが発表される。またDAY 2のヘッドライナーのプログラム内容については後日アナウンス予定。
＜リリース情報＞
唾奇, Kohjiya
「PAGE ONE」
2025年4月23日配信開始
https://popyours.lnk.to/PAGEONE
Lyrics by 唾奇, Kohjiya
Produced & Mixed, Mastered by Craftbeatz
＜イベント情報＞
POP YOURS 2025
2025年5月24日（土）・5月25日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
出演者：
DAY1：5月24日（土）
\ellow Bucks
ANARCHY
Benjazzy
BIM
Charlu
eyden
Fuji Taito
IO
Jinmenusagi
JP THE WAVY
Kaneee
KM
kZm
LANA
7
SEEDA
3House
Watson
NEW COMER SHOT LIVE
STACK THE PINK
Tete
TOKYO世界
ziproom
（AtoZ）
DAY2：5月25日（日）
JJJ
Bonbero
DADA
Daichi Yamamoto
Elle Teresa
G-k.i.d
Jin Dogg
Kohjiya
Kvi Baba
lil soft tennis
MIKADO
NENE
PUNPEE
STUTS on the WAVE
swetty
唾奇
Yo-Sea
NEW COMER SHOT LIVE
DAB
5Leaf
lilbesh ramko
Tade Dust
（A to Z）
チケット：Sold Out
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/
両者にとって初のコラボ曲となる「PAGE ONE」は、スターダムを駆け巡る中での出会いや別れ、葛藤を描き、両者のプライドと覚悟を感じさせる楽曲。
唾奇は、Sweet Williamとのアルバム『Jasmine』やBASIとの「愛のままに」など、時代を経ても愛され続けるクラシックを連発している。2025年に久しぶりとなる自身の名義のシングル「南無阿弥陀仏」をリリースしシーンに帰還。『POP YOURS』へはDAY 2に待望の初出演が決定。一方のKohjiyaは、「ラップスタア 2024」の優勝以降全国的に注目される存在となり、2025年にはポカリスエットのCMソングに起用されるなど、シーンを越え活躍している。『POP YOURS』は唾奇と同じくDAY 2に出演が決定している。
＜リリース情報＞
唾奇, Kohjiya
「PAGE ONE」
2025年4月23日配信開始
https://popyours.lnk.to/PAGEONE
Lyrics by 唾奇, Kohjiya
Produced & Mixed, Mastered by Craftbeatz
＜イベント情報＞
POP YOURS 2025
2025年5月24日（土）・5月25日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
出演者：
DAY1：5月24日（土）
\ellow Bucks
ANARCHY
Benjazzy
BIM
Charlu
eyden
Fuji Taito
IO
Jinmenusagi
JP THE WAVY
Kaneee
KM
kZm
LANA
7
SEEDA
3House
Watson
NEW COMER SHOT LIVE
STACK THE PINK
Tete
TOKYO世界
ziproom
（AtoZ）
DAY2：5月25日（日）
JJJ
Bonbero
DADA
Daichi Yamamoto
Elle Teresa
G-k.i.d
Jin Dogg
Kohjiya
Kvi Baba
lil soft tennis
MIKADO
NENE
PUNPEE
STUTS on the WAVE
swetty
唾奇
Yo-Sea
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DAB
5Leaf
lilbesh ramko
Tade Dust
（A to Z）
チケット：Sold Out
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/