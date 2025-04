唾奇とKohjiyaによる『POP YOURS』オリジナル楽曲「PAGE ONE」が、4月23日(水)にリリースされることが発表された。両者にとって初のコラボ曲となる「PAGE ONE」は、スターダムを駆け巡る中での出会いや別れ、葛藤を描き、両者のプライドと覚悟を感じさせる楽曲。唾奇は、Sweet Williamとのアルバム『Jasmine』やBASIとの「愛のままに」など、時代を経ても愛され続けるクラシックを連発している。2025年に久しぶりとなる自身の名義のシングル「南無阿弥陀仏」をリリースしシーンに帰還。『POP YOURS』へはDAY 2に待望の初出演が決定。一方のKohjiyaは、「ラップスタア 2024」の優勝以降全国的に注目される存在となり、2025年にはポカリスエットのCMソングに起用されるなど、シーンを越え活躍している。『POP YOURS』は唾奇と同じくDAY 2に出演が決定している。

『POP YOURS』からは2023年にBonbero、LANA、MFS、Watsonの「Makuhari」、2024年はLEX&LANAの「明るい部屋」、Kaneee、Kohjiya&Yvng Patraの「Champions」などのオリジナル楽曲がリリースされており、今後もコンテンツが発表される。またDAY 2のヘッドライナーのプログラム内容については後日アナウンス予定。<リリース情報>唾奇, Kohjiya「PAGE ONE」2025年4月23日配信開始Lyrics by 唾奇, KohjiyaProduced & Mixed, Mastered by Craftbeatz<イベント情報>POP YOURS 20252025年5月24日(土)・5月25日(日)時間:開場9:30 / 開演11:00会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール出演者:DAY1:5月24日(土)\ellow BucksANARCHYBenjazzyBIMCharlueydenFuji TaitoIOJinmenusagiJP THE WAVYKaneeeKMkZmLANASEEDA3HouseWatsonNEW COMER SHOT LIVESTACK THE PINKTeteTOKYO世界ziproom(AtoZ)DAY2:5月25日(日)JJJBonberoDADADaichi YamamotoElle TeresaG-k.i.dJin DoggKohjiyaKvi Babalil soft tennisMIKADONENEPUNPEESTUTS on the WAVEswetty唾奇Yo-SeaNEW COMER SHOT LIVEDAB5Leaflilbesh ramkoTade Dust(A to Z)チケット:Sold Outオフィシャルサイト:https://popyours.jp/