【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】 4月20日19時~ 放送

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」における新キャラクター「ノゾミ」と「ヒカリ」を実装する。

ハイランダー鉄道学園に所属する2人の生徒が実装される事となった。メインストーリー上で登場していたキャラクターで、2024年3月に行なわれた「ブルアカらいぶ!」にてその存在が明かされるやいなや大きな注目を集めていたノゾミ&ヒカリだったがこの度プレイアブルキャラクターとして実装されることが決定した。

2人とも限定キャラクターとして実装される形。詳細は追って記載する。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.