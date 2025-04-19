ÆüËÜÂåÉ½FW°ËÅì½ãÌé¡¢¡ØÌÌÇò¤¤¿Í´Ö¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹´ÆÆÄ¤¬É½¸½¡ª¡Ö5Ê¬¤Î¥Ó¥Ç¥ª±ÇÁü¤ò¡Ä¡×
°ËÅì½ãÌé¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢´Øº¬Âçµ±¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡£
¹ß³Ê´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤¢¤È¤âÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢15°Ì¤Ë¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÉüÄ´·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
°ì»þ¤Ï¹µ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿32ºÐ¤Î°ËÅì¤âÉü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¥µ¥ó¥Ð¡¦¥Ç¥£¥¢¥ï¥é´ÆÆÄ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ï20Æü¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥Ç¥£¥¢¥ï¥é´ÆÆÄ
¡ÖÈà¤ÏÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê±Ñ¸ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ë¤«¤Ê¤ê±Ô¤¤¡£¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Í×ÅÀ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£
»ä¤ÏÈà¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Æ°²è¤òºî¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£5Ê¬¤ÎÆ°²è¤â¡¢Èà¤Ï2Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤È¸À¤¦¡£
½ãÌé¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
Èà¤ËÈ¿·â¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢Èà¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èà¤Ë¤â¹ç¤¦¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÊÄã¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éÁÇÁá¤¯¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤Þ¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²æ¡¹¤Ï½ù¡¹¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿½ãÌé¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ê²ñ¸«¾ì¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿°ËÅì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¢ñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Í¡ª¡×
°ËÅì
¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤«¤éÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°²è¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
°ËÅì¤Ï¸ý¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡×¥¹¥¿¡¼5Ì¾
¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2026Ç¯¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£