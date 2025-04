YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、YouTuberのJukiaが、羽田空港で出会ったブラジル出身・カナダ在住の旅行者AさんとBさんを無料で案内する様子が紹介されている。



この企画「FREE RIDE」は、日本に到着したばかりの外国人に声をかけ、東京観光と宿泊先までの送迎を無料で提供するという内容だ。Jukiaの提案に対し、AさんとBさんは「無料なの?」「観光案内が無料なんて素敵だね」と驚きながらも快諾し、3人の特別な旅が始まった。



車中では、自己紹介やお互いの国の文化についての会話が弾む。AさんとBさんはブラジル出身で、現在はカナダ・モントリオール在住とのこと。「なぜカナダに移住したの?」というJukiaの問いに、DJとして活動するBさんは「ブラジルより安全だから」「カナダの方がDJとしてのチャンスがあるんだ」と語った。



また、Bさんの誕生日がJukiaと同じ7月27日であることが分かり、偶然の一致に一同は驚いた。



車好きの二人のために、Jukiaが案内したのは、カスタムカーの聖地として知られる大黒パーキングエリアだ。並ぶ日本のスポーツカーを目の当たりにした二人は大興奮。「こういうのを見たかったんだ!」「GT-Rだ!めちゃめちゃカッコいいな!」と目を輝かせ、感動を表現した。



その後、一行は地元で人気の定食屋「みつまたママ」へ。豚の生姜焼きや親子丼、チキン南蛮などを堪能し、「いやー、ほんと全部美味しいね!」「マジでうまいね!」「信じられないくらい最高だよ!」と絶賛。「これは10点中10点満点だよ!」と、日本の食文化を満喫する様子が伝わってくる。



食後は、ファンの方が提供してくれたというAirbnbの宿泊施設へ。JukiaはAさんとBさんを無事に送り届け、「何かあれば、いつでも連絡してね!」と温かい言葉をかけた。AさんとBさんも「何から何までありがとうね!」と感謝を伝え、熱いハグを交わして別れを惜しんだ。



動画ではこのほかにも、ブラジルのスラング「カライーヨ」の意味やカピバラカフェへの興味、84歳のファンからJukiaに贈られた手作りプレゼントのエピソードなども紹介されている。初対面とは思えないほど打ち解けた3人の様子や、日本のおもてなし文化に触れたAさんとBさんの素直な反応が印象的な、心温まる国際交流ドキュメンタリーとなっている。

