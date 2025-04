【「クリーミーメキシカン・アボカドワッパー」3商品】 4月11日より期間限定で発売

ビーケージャパンホールディングスは、本格メキシカンのスパイスを使用した濃厚なおいしさが楽しめる「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げた「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー」、「クリーミーメキシカン アボカドワッパー」、「ダブルクリーミーメキシカン アボカドワッパー」の3商品を4月11日より期間限定で発売する。

メキシコ料理でおなじみのスパイスミックスをマヨベースで濃厚に楽しめる新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」は、クミン、オレガノ、チリパウダー、ブラックペッパーをメインに、ガーリック、オニオンパウダーで旨味とコクをプラスした、スパイスの風味をしっかりと感じられる本格ソース。

「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティとクリーミーでリッチな味わいのアボカドに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜、アクセントのピクルスを重ね、マヨソースと新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げた、ソースとコクのあるチーズが相性抜群なバーガーとなっている。

「クリーミーメキシカン アボカドワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティとクリーミーでリッチな味わいのアボカドに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜、アクセントのピクルスを重ね、マヨソースと新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げた、ソースが直火焼きビーフとクリーミーなアボカドを引き立てる本格バーガーとなっている。

「ダブルクリーミーメキシカン アボカドワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚とクリーミーでリッチな味わいのアボカドに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜、アクセントのピクルスを重ね、マヨソースと新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げた、ボリューム満点のバーガーとなっている。

またハンバーガー以外にも、「メキシカンチーズフライ」が同時に新発売となり、外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、パプリカ、クミン、シナモン、オレガノ、タイム、メース、ガーリック、唐辛子、ブラックペッパー、クローブ、コリアンダー、今年新たにクセになる辛さのハラペーニョパウダーを加えた12種のスパイスを使用した「新メキシカンフレーク」とクリーミーな特製チーズソースを合わせた、ピリッとした辛さとコクのあるチーズに手が止まらないおいしさのサイドメニューとなっており、+60円でセットのフレンチフライ(M)を「メキシカンチーズフライ」に変更することができる。

商品概要

「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー」

「クリーミーメキシカン アボカドワッパー」

「ダブルクリーミーメキシカン アボカドワッパー」

「メキシカンチーズフライ」

発売日:4月11日~ 価格単品:970円セット:1,270円発売日:4月11日~ 価格単品:870円セット:1,170円発売日:4月11日~ 価格単品:1,190円セット:1,490円発売日:4月11日~ 価格:380円

