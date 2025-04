何かとアツい大阪。この春も注目のスイーツショップが続々とオープンしています。チャレンジングな試みが興味津々な5店をピックアップしてご案内します。

3月21日OPEN @うめきたグリーンプレイス

【YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE】

生ドーナツ・ベーグル&皿盛りクレープの複合店

JR大阪駅と地下口で直結している「うめきたグリーンプレイス」が3月21日(金)にグランドオープン。公園に面した1階に、生ドーナツ専門店「PIECE OF BAKE(ピースオブベイク)」と、スペシャリティクレープブランド「YORKYS Creperie(ヨーキーズクレープリー)」の複合店が誕生しました。

(左)YORKYS Creperieのクレープ、(右)PIECE OF BAKEの生ドーナツ

このお店では、PIECE OF BAKEの新しい展開として、ベーグルとクリームチーズの販売を開始しました。

外はほんのり香ばしく中はもちっとした食感が魅力のベーグルに、フレッシュでコクのあるクリームチーズを組み合わせて、朝食や軽食にぴったりの一品になりました。ベーグルに合わせるクリームチーズは6~10種類ほどが用意されています。

また、YORKYS Creperieの新しい展開として、ブランド初めての皿盛りクレープの提供を始めました。

ティラミスグリルチキン

皿盛りクレープは、クレープをより贅沢に楽しめるよう考案されたメニュー。ふんわりと焼き上げたクレープ生地に、新鮮な具材やソースをたっぷり使用し、お皿の上で華やかに仕上げます。サラダやチーズ、アボカドなどを組み合わせた食事系クレープは、色鮮やかな彩りと食べ応えのあるボリューム感が魅力です。

About Shop

YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE うめきたグリーンプレイス店

大阪市北区大深町5-1 うめきたグリーンプレイス1F

営業時間:10:00~21:00(20:30L.O.)

定休日:なし

4月1日OPEN @大丸梅田店

【<siro>】

カカオと天然素材が融合する唯一無二のホワイトショコラ専門店

30年にわたり料理と向き合ってきたフレンチシェフが、素材の持つ個性を表現するためにはホワイトショコラが最も適していると確信、ホワイトショコラのブランド<siro>を立ち上げて、ついにホワイトショコラ専門店をオープンさせました。

お店には、デザートチョコ「雫(しずく)」、マカロン「水鞠(みずまり)」、フィナンシェ「土水木(つみき)」、ホワイトチョコとコーヒーのプリン「水苔(みずごけ)」 、独創的なスイーツ4種が並びます。

「雫 SHIZUKU」 (3個入)1,150円、(6個入)2,300円、(12個入)4,600円(すべて税込)

天から舞い降りる無数の水滴をイメージ。ホワイトボンボンショコラと自然の素材が出会い生み出される“新スタイルのデザートチョコ”です。カクテルや茶葉、フルーツなど全12種。

「水鞠 MIZUMARI」 (1個)160円、(6個入)960円、(12個入)1,920円(すべて税込)

澄みわたる水面に輝く6色の光のリズムを表現したホワイトチョコのマカロン(ノンアルコール)です。抹茶、柚子、栗、林檎、紅茶、ほうじ茶の6種。

「土水木 TUMIKI」 (1個)370円、京のTUMIKI(4個セット)1,480円、余韻のTUMIKI(4個セット)1,480円、京のTUMIKI&余韻のTUMIKI(8個セット)2,960円(すべて税込)

恵みの大地で育まれた草木や果実が奏でるハーモニー、未知の出会いが織りなす奇跡のサンド、ペールトーンのチョコフィナンシェ。

「水苔 MIZUGOKE」 990円(税込)

緑が生い茂る苔むした森、神秘的な自然の美、苔と新芽をあしらった抹茶のホワイトチョコレートとコーヒーのプリンです。

About Shop

<siro>

大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 地下1階西側

営業時間・定休日:10:00~20:00 ※施設の営業時間・定休日に準ずる

4月2日OPEN @中崎町

【Bi*fuku Parfait & Cake】

自社農場直送のいちごを贅沢に使用したパフェ・ケーキ専門店

兵庫県三田市の自社農場で育てた自社ブランドの「美水いちご」は、有機肥料を中心にした減農薬と電解水素水で育てた高い品質を誇るこだわりのいちご。この「美水いちご」を使用したパフェとケーキがいただけるのが、地下鉄谷町線中崎町駅から徒歩3分の商店街にオープンした「Bi*fuku(ビフク) 」です。

いちごのパフェ(期間限定)

「美水いちご」をメインにしたパフェ。相性の良いピスタチオをクリームに、いちごの引き立て役のレモンはふんだんにバターと合わせ、アクセントにライムを合わせた絶品クリームを。いちごのアイスクリーム、いちごのソースを入れたことで楽しみ方が広がります。

チョコレートのパフェ

ホワイトチョコ、ミルクチョコ、ビターチョコの3種類を織り交ぜたパフェ。アクセントにベリーのソースやピスタチオなど、3つのチョコレートと相性のよい素材を重ねています。

美水いちごのタルト(1ピース)※12cm、15cm、18cm以上は要注文

美水いちごをふんだんにトッピングしています。北海道根釧産のクリームを使い、3種類のフルーツを織り交ぜて作ったコンフィチュールがアクセントとなる絶品タルトです。

About Shop

Bi*fuku Parfait & Cake From FUKUSUKE - FARM in Kobe Sanda

大阪市北区黒崎町4-11 NAKAZAKI BASE

営業時間:11:00~21:00

定休日:年中無休(年末年始を除く)

4月12日OPEN @大阪髙島屋

【菓子wabiya】

京都・祇園の料理店の和の心から生まれた洋菓子ブランド

あの京都・北山マールブランシェの兄弟ブランドとして誕生した「菓子wabiya(カシワビヤ)」。京都・祇園の花見小路にある料理店「侘家古暦堂」のおもてなしの心と技をそのままに、新しいお菓子に形を変えました。

繊細で深い味わいや、香ばしいごまやジューシーなドライフルーツ、スモーキーな香りなど、素材のおいしさを最大限に引き出すために、火入れや仕上げにこだわり、一つひとつ手間ひまをかけて作られています。

「料理長の帽子」 (1個)281円、(5個入)1,620円、(15個入)4,752円(すべて税込)

ふわっととろけるような口どけにこだわった、料理長の帽子をイメージしたチーズケーキ。濃厚な赤たまごとチーズの豊かなコクとうま味、カラメルの香ばしさが名残惜しくなるおいしさです。

「薄玻璃チュイル」〈白ごま・黒ごま・うま味〉(5枚入)各486円、(10枚入)各1,080円、(20枚入)各2,160円(すべて税込)

パリッと割れる軽やかな食感が薄玻璃(うすはり/繊細に薄く作られたガラスのこと)のよう。直火焙煎したごまの香ばしさとコク深い余韻が、クセになること請けあい。五感で楽しめるお菓子といえそうです。

About Shop

菓子wabiya(カシワビヤ)大阪髙島屋店

大阪市中央区難波5-1-5 髙島屋大阪店 地下1階

営業時間・定休日:10:00~20:00 ※施設の営業時間・定休日に準ずる

4月12日OPEN @大阪髙島屋

【BEAN to FINANCIER】

店内で焼き上げる100%シチリア産アーモンドを使用したフィナンシェ専門店

「アンリ・シャルパンティエ」を展開する運営会社が、新たに起こしたフィナンシェ専門店「BEAN to FINANCIER (ビーン トゥ フィナンシェ)」。2025年3月オープンの髙島屋新宿店に続き、関西1号店を髙島屋大阪店にオープンさせました。

1975年の発売以来フィナンシェへの特別なこだわりを持ち続けてきた「アンリ・シャルパンティエ」が長年培った知恵と技術、そしてこだわりのシチリア産アーモンドを100%使用することで、今までにない“特別な香りを楽しめるフィナンシェ”を実現させています。

フィナンシェ〈プレーン〉 1個 238円(税込)フィナンシェ 〈アーモンドクラッシュ〉1個 292円(税込)

フィナンシェはすべて店内の専用キッチンで焼き上げています。お客さんに焼きたてのフィナンシェを味わってもらうため、店頭で焼き上げの時間を知らせています。焼きたての味をぜひ一度体験してみてください。

About Shop

BEAN to FINANCIER(ビーン トゥ フィナンシェ)髙島屋大阪店

大阪市中央区難波5-1-5 髙島屋大阪店 中央ゾーン 地下1階

営業時間・定休日:10:00~20:00 ※施設の営業時間・定休日に準ずる

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。