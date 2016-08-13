『水素水』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
入浴後に冬でも全身に冷水を浴びる習慣を20年以上続けているとのこと
スポニチアネックス
中央社フォーカス台湾
「水を飲む選択肢」以外に、十分な根拠のある効果効能を有したものがない
弁護士JPニュース
種を誤って飲み込んだ場合、消化管内で詰まってしまう可能性が高い
わんちゃんホンポ
ufu. [ウフ。]
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具体的な効能などはうたっていないが、ネット上では疑問や批判が噴出
J-CASTニュース
「水素水でダイエット」などと、根拠のない広告で商品を売ったため
読売新聞オンライン
不要な活性酸素を除去すると言われる水素ガスを体内で産生できるという飲料
Walkerplus
製品の溶存水素量を調べるテストで、まったく検出されなかったという報告書
櫻井翔は「藤原紀香と同じ」とツッコみ、二宮和也は「同じやつ？」と追及
デイリースポーツ
藤原紀香との披露宴の引き出物に選ばれたことで、注目を集めていた
スポーツ報知
コップをスマホの上に置き、30分ほど放置するだけで水素水ができるという
「私自身、基準に満たない紛い物には業を煮やしています」とのこと
デイリー新潮