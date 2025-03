近年では多くのPC周辺機器がPCとの接続にUSBやBluetoothを採用していますが、2000年代中盤にUSBが主流となるまではPS/2コネクタによる接続が一般的でした。かつて一部のマウスやキーボードに付属していたUSB Type-A端子をPS/2コネクタに変換するアダプターの仕組みについて、Microsoftの開発者であるレイモンド・チェン氏が解説しています。

A note on the USB-to-PS/2 mouse adapter that came with Microsoft mouse devices - The Old New Thinghttps://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20250325-00/?p=110993基本的にUSBとPS/2は全く異なるプロトコルであり、互換性はありません。そのため、USB Type-A端子をPS/2コネクタに変換するアダプターは「機械式(パッシブ)」と呼ばれる物理的な接続のみをサポートしており、プロトコルの変換は行われません。それでも、アダプターを用いてPS/2コネクタに接続したUSBデバイスが動作する要因についてチェン氏は「これらのデバイスには、USBポートからの信号を受信するか、PS/2コネクタからの信号を受信するかを検出し、それに応じて動作を変更する仕組みが搭載されています」と説明しています。つまり、デバイス自身が電源投入時にUSBまたはPS/2の中から適切な接続タイプを選択しているというわけです。チェン氏はこの仕組みを電源の変換アダプターになぞらえており、「電源の変換アダプター自身に賢さはなく、ある電源プラグを別の国で使えるプラグ形状に変換するだけです。実際に力を発揮しているのは、動作するデバイスまたはその電源ユニットにあります」と語りました。掲示板サイト・StackExchangeのあるユーザーによると、2014年頃は「USBポートからの信号」と「PS/2コネクタからの信号」の両方を受信可能なデバイスがほとんどだったものの、2019年頃からUSBポートからの信号だけを受信できるデバイスが増加しており、近年ではPS/2をサポートするデバイスが段階的に廃止されているとのこと。そのため、チェン氏は「USB Type-A端子をPS/2コネクタに変換するアダプターを見つけたからといって、PS/2コネクタに接続しないでください。このアダプターは単なる物理アダプターにすぎず、実際のプロトコルの変換はUSB・PS/2信号に応じて動作を変更できるマウス自身が行っています」と注意を促しています。近年では、こうしたPS/2コネクタに対応しないデバイスを古いPCで使用するためのアクティブコンバーターが数多く開発されています。開発者のdekuNukem氏は、ワイヤレスマウスやワイヤレスコントローラーを古いPCで使用できるアクティブコンバーター「USB4VC」をオープンソースで公開しています。GitHub - dekuNukem/USB4VC: USB Keyboard/Mouse/Gamepads on Retro Computers!https://github.com/dekuNukem/USB4VCこのほか、エンジニアのアンディ・ラステリ氏もほぼ全てのUSBキーボードやマウスなどをサポートするアクティブコンバーター「HIDman」をGitHub上で公開しています。USBポートがない古いPCでもUSB接続のマウスやキーボードを使えるようにする「HIDman」 - GIGAZINE