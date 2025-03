【「大神 絶景版」セール】 セール期間:4月22日23時59分まで 価格:3,046円 → 990円(67%OFF)

カプコンは、Nintendo Switch用ネイチャーアドベンチャー「大神 絶景版」のセールをマイニンテンドーストアにて実施している。期間は4月22日23時59分まで。

本作は、2006年に発売された「大神」のHDリマスター作品。Nintendo Switch版ではアマテラスの持つ業「筆しらべ」がタッチスクリーンに描くタッチ操作とJoy-Conでのジャイロ操作に対応するなど、快適性も向上している。

今回のセールでは67%OFFの990円で販売されており、期間中は通常よりもお得に購入できる。

大神 絶景版(Nintendo Switch)

価格:3,046円 → 990円(67%OFF)

・ストアページ

(C)CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.