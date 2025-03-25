¡Ú¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÛÂè25ÏÃ¡¡¿÷¤«¤é¤Î¹ðÇò¤ÎÊÖ»ö¤ò¤¹¤ëÂç´î
10·î3Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µÌÚÍË¤è¤ë11»þ56Ê¬¤«¤éTBS·Ï28¶ÉÁ´¹ñÆ±»þ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¡£Âè25ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î»°±ºäñ¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¡£
Åù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤È¡¢ ¡ÉÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡É ¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ¤µ¤¬¶»¤ò¾×¤¯ÀÄ½ÕÉô³è¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¡£
Ï¢Â³2¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¡£Âè25ÏÃ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡×¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè25ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÂè25ÏÃ ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡×¡Û
º£¤Î¤Þ¤Þ¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡½¡½¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂÖÅÙ¤¬¿÷¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¤¡¢¹ðÇò¤ÎÊÖ»ö¤ò¤·¤¿Âç´î¡£
ÍâÄ«¡¢Âç´î¤Ï¿÷¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¥é¥±¥Ã¥È¤ò°®¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¿ËÀ¸¤¬µ×¡¹¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÂç´î¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤·¤¿½©¹ç½É¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡ä¡ä¡äÂè25ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë»°±ºäñ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î»°±ºäñ¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¡£
Åù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤È¡¢ ¡ÉÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡É ¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ¤µ¤¬¶»¤ò¾×¤¯ÀÄ½ÕÉô³è¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¡£
Âè25ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÂè25ÏÃ ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡×¡Û
º£¤Î¤Þ¤Þ¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡½¡½¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂÖÅÙ¤¬¿÷¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¤¡¢¹ðÇò¤ÎÊÖ»ö¤ò¤·¤¿Âç´î¡£
ÍâÄ«¡¢Âç´î¤Ï¿÷¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¥é¥±¥Ã¥È¤ò°®¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¿ËÀ¸¤¬µ×¡¹¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÂç´î¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤·¤¿½©¹ç½É¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡ä¡ä¡äÂè25ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë»°±ºäñ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ