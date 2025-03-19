¥É¥ë±ß149±ß60Âæ¤È¹âÃÍ·÷¡áÅìµþ°ÙÂØ
¥É¥ë±ß149±ß60Âæ¤È¹âÃÍ·÷¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï149±ß60Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤ëÅ¸³«¡£¸áÁ°¤Î¹âÃÍ149.64¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆWSJ»æ¤ÎÃøÌ¾FRB¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¥é¥¹µ¼Ô¤¬º£¸å6¥«·î¤Û¤É¤ÎFOMC¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¸«¸«ÄÌ¤·¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥É¥ëÇã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ê¤É¤ÇÃÍÉý¤Ï¶¹¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ä¥É¥ë¹â¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ï±ß°Â¤ÎÀª¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡149.61
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï149±ß60Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤ëÅ¸³«¡£¸áÁ°¤Î¹âÃÍ149.64¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆWSJ»æ¤ÎÃøÌ¾FRB¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¥é¥¹µ¼Ô¤¬º£¸å6¥«·î¤Û¤É¤ÎFOMC¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¸«¸«ÄÌ¤·¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥É¥ëÇã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ê¤É¤ÇÃÍÉý¤Ï¶¹¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ä¥É¥ë¹â¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ï±ß°Â¤ÎÀª¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡149.61