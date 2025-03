回転寿司チェーン「スシロー」にて、「大切り厳選まぐろ赤身」や脂のり抜群の「とろサーモン」が税込み110円から楽しめる「春得祭 第1弾」を開催!

また、春の訪れを告げる「活〆桜鯛」や、駿河湾産のしらすと桜えびを一皿で楽しめる「生しらすと生桜えび軍艦」が登場します☆

スシロー「春得祭 第1弾」

発売日:2025年3月12日(水)

販売店舗:全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません

大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生して以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた回転すし「スシロー」

2025年3月12日から開催される「春得祭 第1弾」では、まぐろの旨みを存分に楽しめる「大切り厳選まぐろ赤身」と、脂のり抜群の「とろサーモン」が税込み110円〜より提供されます。

そして同日より「活〆桜鯛」や「生しらすと生桜えび軍艦」もラインナップ☆

大切り厳選まぐろ赤身

価格:110円(税込)〜

販売期間:2025年3月12日(水)〜3月23日(日)

販売予定総数:264万食 ※販売予定総数が完売次第終了

いつもより大切りで、さらにお得に味わえる「大切り厳選まぐろ赤身」

スシローの「厳選まぐろ赤身」は、味が濃厚で色味の濃い、40坩幣紊梁膩燭里瓩个阻遒里澆鮓形し、さらに一匹ずつ尾を切って、スシロー基準に合うものだけを仕入れています。

さらにこだわりの温塩水で解凍し、切り付けているのも特徴。

通常税込120円〜のところ、期間限定で大切りにして税込み110円〜で提供されます。

とろサーモン

価格:110円(税込)〜

販売期間:2025年3月12日(水)〜3月18日(火)

販売予定総数:212万食 ※販売予定総数が完売次第終了

とろける脂がたまらない「とろサーモン」

サーモンのハラス部分を使用した、贅沢な一皿です。

活〆桜鯛

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年3月12日(水)〜4月6日(日)

販売予定総数:150万食 ※販売予定総数が完売次第終了

九州、三重、四国などで育てられた真鯛を使用した「活〆桜鯛」

一度も冷凍せずに生のまま店舗に届けられ、店内で皮引きから行われています。

鮮度の良さはもちろん、身に弾力があり、噛むとその旨みが広がるこだわりのネタです。

生しらすと生桜えび軍艦

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年3月12日(水)〜4月6日(日)

販売予定総数:105万食 ※販売予定総数が完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

駿河湾産のしらすと桜えびを一皿で楽しめる「生しらすと生桜えび軍艦」

鮮度が良いからこそ、どちらもツヤツヤプルプルのまま生で提供されます。

ツヤツヤプルプルの生しらすの旨み、“駿河湾の宝石”と呼ばれる生桜えびの美しさと香りの高さが存分に楽しめます。

※しらすは、えび・かに等が混ざる漁法で捕獲しています

不動の人気を誇る「厳選まぐろ赤身」の大切や、脂のり抜群の「とろサーモン」が税込み110円から登場。

スシローの「春得祭 第1弾」は、2025年3月12日より開催です☆

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

※一部メニューの持帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※持帰り注文の場合は、本体価格に容器代が含まれます

※仕入状況により、販売を中断・中止または販売数が前後する場合があります

