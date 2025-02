100種超えの料理！進化系大衆酒場 てんこち

「進化系大衆酒場 てんこち」が2025年2月17日(月)に神戸・東門街スグの古林ビルにて開店しました。

進化系大衆酒場 てんこち

所在地 :〒650-0004 神戸市中央区中山手通1-16-15 古林ビル 1F

アクセス :各線三宮駅 徒歩5分

営業時間 :火・水・木・日 17:00 - 0:00(L.O. 23:30)

金・土・祝前日 17:00 - 2:00(L.O. 1:30)

定休日 :月曜日(祝日の場合 翌水曜日)

席数 :カウンター11席、テーブル40席

酒はビール290円、レモンサワー・ハイボールが190円と格安で提供。

料理も一品60円〜の破格ながら、てんこちの料理人が腕を奮った美味しい一皿を楽しめます。

■お料理は日替わりのおすすめを含めて総勢100種超え!

お造り三種盛り

てんこち自慢の日替わりの鮮魚をはじめ、天ぷら、串揚げ、焼鳥にさまざまな一品料理と「大衆酒場」らしい数々のメニューが楽しめます。

目の前で焼く炉端焼き、焼鳥もオープンキッチンで楽しめます。

グランドメニューはすべて1,000円未満と、リーズナブルに用意。

一品一品の量を少なめに「これもこれも食べたい」といった希望を叶えられます。

鯛の天ぷら

鯛の天ぷら 60円(税込)

土手煮込み

土手煮込み 418円(税込)

豚の角煮

豚の角煮 638円(税込)

柴漬けタルタルのチキン南蛮

柴漬けタルタルのチキン南蛮 528円(税込)

■ドリンクも充実!お料理に合わせてさまざまなお酒を楽しめます

日本酒

てんこちではビールやハイボールはもちろん、サワー18種類、焼酎も定番はもちろん、スパイス系や香り系焼酎と呼ばれるトレンドの変わり種も含め19種類と豊富に用意。

日本酒は常時10種類、「おすすめの日本酒」としてなかなか入らない地酒も日々入荷予定と、お料理とのペアリングも楽しめることを自慢にしています。

■提灯が目印!昭和レトロがテーマの店構え

進化系大衆酒場 てんこち 外観

三宮の東門街を北に上がり、老舗「大関」を東に進めば、大量の提灯が灯る外観がすぐに現れます。

店内外は昭和レトロをイメージし、本来の「大衆酒場」を現代のモダンな質感に落とし込み“進化系”を表現。

進化系大衆酒場 てんこち 内観

