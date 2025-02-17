[2.16 プレミアリーグ第25節](Tottenham Hotspur Stadium)

※25:30開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 4 ケヴィン ダンソ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 33 ベン・デイビス

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 ソン・フンミン

FW 11 マティス・テル

FW 21 デヤン・クルゼフスキ

控え

GK 31 A. Kinský

DF 13 デスティニー・ウドジェ

MF 8 イブ・ビスマ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 28 ウィルソン オドベール

FW 44 デーン・スカーレット

FW 47 マイキー・ムーア

監督

アンジェ・ポステコグルー

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 5 ハリー・マグワイア

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 11 ジョシュア・ザークツィー

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 50 E. Harrison

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 26 A. Heaven

DF 41 H. Amass

DF 55 T. Fredricson

MF 42 S. Koné

MF 57 J. Fletcher

MF 64 J. Moorhouse

FW 56 C. Obi

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります