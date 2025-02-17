トッテナムvsマンチェスター・U スタメン発表
[2.16 プレミアリーグ第25節](Tottenham Hotspur Stadium)
※25:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 ソン・フンミン
FW 11 マティス・テル
FW 21 デヤン・クルゼフスキ
控え
GK 31 A. Kinský
DF 13 デスティニー・ウドジェ
MF 8 イブ・ビスマ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
FW 47 マイキー・ムーア
監督
アンジェ・ポステコグルー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 26 A. Heaven
DF 41 H. Amass
DF 55 T. Fredricson
MF 42 S. Koné
MF 57 J. Fletcher
MF 64 J. Moorhouse
FW 56 C. Obi
監督
ルベン・アモリム
※25:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 ソン・フンミン
FW 11 マティス・テル
控え
GK 31 A. Kinský
DF 13 デスティニー・ウドジェ
MF 8 イブ・ビスマ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
FW 47 マイキー・ムーア
監督
アンジェ・ポステコグルー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 26 A. Heaven
DF 41 H. Amass
DF 55 T. Fredricson
MF 42 S. Koné
MF 57 J. Fletcher
MF 64 J. Moorhouse
FW 56 C. Obi
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります