Facebookが、Linux関連のさまざまなトピック、サイト、グループに関する投稿を禁止していることがわかりました。Linuxのコンテンツを投稿するとアカウントがロックされたとの報告も確認されています。DistroWatch.com: Put the fun back into computing. Use Linux, BSD.https://distrowatch.com/weekly-mobile.php?issue=20250127#sitenews

Facebook flags Linux topics as 'cybersecurity threats' - posts and users being blocked | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/software/linux/facebook-flags-linux-topics-as-cybersecurity-threats-posts-and-users-being-blockedLinux関連のコンテンツを取り上げるウェブサイトのDistroWatchによると、2025年1月19日以降、FacebookでLinux関連の投稿の多くが削除される事態が相次いでいるとのこと。DistroWatchは「Facebookの内部ポリシーを作成する人々はLinuxをマルウェアと決めつけ、Linuxに関連するグループは『サイバーセキュリティの脅威』であるとレッテルを貼りました」と伝えました。ソーシャルサイトのHacker Newsでは、これまでLinuxに関する投稿をしたことがないアカウントでLinuxに言及したところ、数秒以内に投稿が削除され、「この投稿は、ウェブサイトを訪問したり滞在したりする人々をだますため、誤解を招くリンクやコンテンツを使用している可能性があります」との警告文を受け取ったと報告するユーザーも現れました。DistroWatchのライターの1人はコミュニティの声を受けて禁止措置に不服申し立てをしましたが、Facebookの担当者から「Linuxのトピックはセキュリティフィルターに登録され続ける」との回答を受け取ったそうです。その後、DistroWatchのライターはFacebookのアカウントをロックされました。DistroWatchは「私たちは、FacebookでLinuxについて投稿したり、DistroWatchへのリンクを共有したりすることができなくなったという読者の声をずっと聞いてきました。Linuxについて投稿したために、アカウントがロックされたり、制限されたりしたという報告もあります。皮肉なことに、Facebookはそのインフラの多くをLinuxで運用しており、Linux開発者を募集する求人広告をしばしば掲載しています。残念なことに、Linux関連の情報はFacebook以外から得るようにとアドバイスする以外、私たちにできることは何もありません」と伝えています。一方で、2021年の時点でDistroWatchへのリンクがガイドライン違反で削除されたという報告もあり、Facebookがどのような基準で投稿を検閲しているのかは不明なままです。Facebookは2025年1月、独立機関によるファクトチェックをやめ、ユーザー同士で情報の正誤を確認する「コミュニティノート」形式に移行することを発表しています。Metaのマーク・ザッカーバーグが「表現の自由という原点に立ち返る」宣言、ファクトチェック機能をやめてコミュニティノート形態への移行を表明 - GIGAZINE