¡ÚÆÈ¼«¡Û²Â»Ò¤µ¤Þ¡ÖÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¼þ°Ï¤ËÅÇÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ
¡Ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤ÆÉÁ¤¤ð¤·¤«¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤Û¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤ÎÃËÀ¤ËÌ©Ãå¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¤ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ
¡¡1·î22Æü¡¢¿·Ç¯¹±Îã¤Î¹Ä¼¼¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë¡Ø²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÈÌ´¡É¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤ò²û¤«¤·¤àÏÂ²Î¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¡£
²Î¿Í2¿Í¤Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÂ²Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿
¡¡º£Ç¯¡¢°ìÈÌ¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Î¤Î¿ô¤Ï1Ëü6000¼ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁª¹Í¤¹¤ë¡ÈÁª¼Ô¡É¤òÌ³¤á¤¿¡Ø»³Íü¸©Î©Ê¸³Ø´Û¡Ù¤Î»°»Þ¹·Ç·´ÛÄ¹¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î²Î¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î²Î¤Ï¡È¤¤¤È¤ª¤·¤à¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯±Ó¤Þ¤ì¤¿¡ÔÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤·ÌÚ¡¹¤Î¿§¤Å¤ÀÖ¤â²«¤â¾®½ÕÆüÏÂ¤ÎÉ÷¤Ë¤æ¤é¤ë¤ë¡Õ¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤Ë½¾¤¦ÌÚ¡¹¤Î±Ä¤ß¤ò°¦¤Ç¡¢º£²ó¤Ï²á¤®µî¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¤¤¤È¤ª¤·¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡È¤«¤ÎÆü¡¹¤Î¤³¤È¤Ï¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤«¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ï¡É¤È¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÆü¤Ë¹Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤³¤³¤í¤ÎµÇ°Æü¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø²ÎÎÓ¤Î²ñ¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²Î¿Í¤ÎÇßÆâÈþ²Ú»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÂ²Î¤ÏÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¡È¤Ê¤Û¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Î¸å¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡È¶»¤Ë¤¢¤ë¡É¤ä¡È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾±¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÆÉ¤ß¼ê¤ËÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶õÇò¤¬¤¢¤ë²Î¤¤Êý¤¬¤ª¾å¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤ÈÉÁ¤¤¤¿¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î»öÊÁ¤Ë¡È¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¡É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî¤ò²óÁÛ¤¹¤ë²Î¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï1·î9Æü¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡½Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡½¡Ù¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©·Ý¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Ø¤Î¤´Íý²ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Èµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¡ËÊá¤Þ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÀÐ¸¶¹±ÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¿·Ç¯¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ë¸øÌ³¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡Ù¤Î2ÆüÁ°¡¢ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤¿¼å²»
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÄ°³Ð¾ã³²»ù¤ò°é¤Æ¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë²ñ¡Ù¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÁ´¹ñ¹â¹»À¸¤Î¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ä¡Ø¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¹Ô»ö¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Àº£²ó¤Î¹Ô»ö¤â¡¢·ç¤«¤µ¤ºÎ×ÀÊ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î·çÀÊ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¼êÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºò½©¤´¤í¡¢µÜÆâÄ£¤«¤é¡È»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¡È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¼êÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡É¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÏÃ¤¬¤È¤Æ¤âÎ®Äª¤Ç¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤ª¾å¼ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¡ØÄ°³Ð¾ã³²»ù¤ò°é¤Æ¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë²ñ¡Ù¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¡£¤¢¤ë½©¼ÄµÜ²È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÈÈù¾Ð¤ß¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤¬ÅÇÏª¤·¤¿¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î²Æ¤´¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡È¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡É¤È¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¤«¤é¤ì¡¢¼å²»¤òÅÇ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Çµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòº£¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò½ä¤ëÈ¿ÂÐ½ðÌ¾³èÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ë»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦²ÂÂå¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡¢¼«ÅÁËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¼þÊÕ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ºË»¤·¤Ê¤¤¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¿´Ãæ¤â°ìÁØÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬±Ó¤ó¤ÀÏÂ²Î¤Î°ÕÌ£
¡ÖºòÇ¯Ëö¤ËÀáÌÜ¤Î30ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤´¼«¿È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹ñÌ±¤«¤é°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢·ëº§Áê¼ê¤ä·ëº§¹Ô»ö¤Ç»Ù½Ð¤µ¤ì¤ë¶âÁ¬ÌÌ¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÈãÈ½¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¿¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤Ê¤Î¤«¡¢Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½©¼ÄµÜ²È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹Ä¼¼À©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÅ²¬Ê¡»ãÂç³Ø¤Î¾®ÅÄÉôÍº¼¡Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¿´¾ð¤¬º£²ó¤ÎÏÂ²Î¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡È¤«¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤Û¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¡É¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡È²áµî¤ÎÆü¤¬¡¢¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤Èµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÈÀÎ¤Î¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤«¤Ä¡ÈÀÎ¤Ï¡É¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿´¾ð¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤Ï¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤´ÃÂÀ¸¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬²û¤«¤·¤Þ¤ì¤¿ÀÎ¤Î¾ð·Ê¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤È¤â´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¹ÔÏ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹Ä»Ì²È¤Î¼¡½÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤È¹ÔÆ°¤â¹ñÌ±¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢²áµî¤ÎÎÉ¤Æü¡¹¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¾®ÅÄÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÅÇÏª¤µ¤ì¤¿¡ÈËÜ²»¡É¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ñÌ±¤¢¤Ã¤Æ¤Î¹Ä¼¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ºÆ¹Í¤¹¤ëÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¿ë¹Ô¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤«¤ì¡¢¼«¸Ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ê¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°²½¤·¤¿É¾²Á¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¡ÈÂÞ¾®Ï©¡É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Æü¡¹¡¢½ÅÀÕ¤ò´¶¤¸¡¢Í«Ìå¤µ¤ì¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¡£»×¤¤Çº¤Þ¤ì¤¿Àè¤ËÉ÷¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡È°ì¼ê¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾®ÅÄÉôÍº¼¡¡¡ÀÅ²¬Ê¡»ãÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÆüËÜ¶á¸½Âå¹Ä¼¼»Ë¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¡Ø¹Ä¼¼¤È³ØÌä ¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÇ´¶Ý³Ø¤«¤é½©¼ÄµÜ¤ÎÄ»³Ø¤Þ¤Ç¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô