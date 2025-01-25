来週の【重要イベント】中国春節期間、米CB消費者信頼感、FOMC (1月27日～2月2日)
――――――――――――――――――― 1月27日 (月) ――
◆国内経済
・12月白物家電出荷額 (10:00)
・11月景気動向指数[確報値] (14:00)
・12月外食売上高 (14:00）
◆国際経済ｅｔｃ
★台湾（春節、～31日）、韓国（旧正月、～30日）、インドネシア、オーストラリア、ベトナム市場が休場
★中国1月製造業PMI (10:30)
・中国1月非製造業PMI (10:30)
・ドイツ1月Ifo景況感指数 (18:00)
・米国12月新築住宅販売件数 (28日0:00)
・米国2年国債入札
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]AT＆T
――――――――――――――――――― 1月28日 (火) ――
◆国内経済
・12月企業向けサービス価格指数 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国（春節、～2月4日）、香港（春節、短縮取引）、シンガポール（春節、短縮取引）、台湾、韓国、インドネシア、ベトナム市場が休場
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
・米国12月耐久財受注 (22:30)
・米国11月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)
・米国11月FHFA住宅価格指数 (23:00)
★米国1月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (29日0:00)
・米国1月リッチモンド連銀製造業指数 (29日0:00)
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
【海外決算】
[米]レイセオン 、ボーイング 、ロッキードマーチン 、スターバックス 、GM 、ニューコア /[欧]SAP 、ＬＶＭＨ
――――――――――――――――――― 1月29日 (水) ――
◆国内経済
・日銀金融政策決定会合議事要旨 (12月18・19日開催分、8:50)
・1月消費者態度指数 (14:00)
・5年クライメート・トランジション利付国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国、香港（～31日）、台湾、韓国、フィリピン、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム市場が休場
・ユーロ圏12月マネーサプライM3 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国週間石油在庫統計 (30日0:30)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (30日4:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (30日4:30)
・カナダ中銀が政策金利を発表
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]★マイクロソフト 、★メタ・プラットフォームズ 、★テスラ 、TモバイルUS 、サービスナウ 、IBM 、ラムリサーチ 、コーニング /[欧]ASMLホールディング /[印]タタ･モータース