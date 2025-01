Kenneth Amaradioが、最先端技術システムを紹介！BLUETTI「ブランドリファインイベント」

2025年1月8日、クリーンエネルギー技術のパイオニアBLUETTIは、ラスベガスで開催中の電子機器見本市「CES 2025」でブランドリファインイベントを開催。

BLUETTI「ブランドリファインイベント」

2025年1月8日、クリーンエネルギー技術のパイオニアBLUETTIは、ラスベガスで開催中の電子機器見本市「CES 2025」でブランドリファインイベントを開催しました。

BLUETTI第3世代製品として、新たに誕生する製品ラインナップApex、Elite、Energy Proシリーズを発表しました。

このイベントでは、新製品Apex 300とEnergy Pro 6Kについて、世界先行公開となる実機展示が行われています。

BLUETTIは「Breaking the Excellence(卓越性のその先へ)」をテーマに掲げて、消費者向け蓄電システム分野のトップランナーとしての再確認を行いました。

これにより、蓄電システム業界におけるBLUETTIの地位を再定義し、クリーンエネルギー革命をリードするという確固とした目標を示しています。

リファインされたブランド哲学と高度なエネルギーソリューションを組み合わせることで、進化する消費者ニーズに対応しながら、業界標準を向上させることを目指しています。

「2025年、BLUETTIはクリーンエネルギー分野の先駆者としてのアイデンティティを再確認するために、ブランド改良を行っていきます」と、BLUETTIのスポークスマンであるIllia Zahnitkoは述べています。

「過去15年間、私たちは一貫して限界を押し広げてきました。

そして、第3世代の製品は、持続可能なエネルギーの未来に対する私たちのビジョンを反映しています。

BLUETTIでは、イノベーションを通じて生活を変えることを信じており、すでにクリーンエネルギーソリューションの次の時代をリードする準備ができています。」

■第3世代ポータブル電源及び蓄電システムの変革:Elite、Apex、Energy Proシリーズ

BLUETTIポータブル電源及び蓄電システムは、第1世代のEBシリーズから第2世代のACシリーズへと進化していく中で世界的に認知され、称賛されてきました。

今回、Elite、Apex、Energy Proシリーズの発売により、いよいよ第3世代の製品フェーズに突入します。

これによりポータブル電源及び蓄電システムの新たな基軸を確立し、多様な消費者ニーズに対応すべく、より良いサービスの提供を目指します。

・Eliteシリーズ

アウトドア愛好家や家庭用バックアップ電源ユーザー向けに設計されたポータブル電源です。

機能的でコンパクトなデザインに必要十分な容量、最大3kWの電力出力を兼ね備えています。

アウトドア、車中泊、キャンピングカーおよび災害対策用の家庭用バックアップ電源に最適です。

・Apexシリーズ

高度な電力需要に対応するように設計されたApexシリーズは、大容量と3kWを超える出力で信頼性と拡張性に優れた電力ソリューションを提供します。

長期オフグリッド生活や農業、映画製作、救助活動などの産業用途にも最適です。

・Energy Proシリーズ

プロ用グレードの蓄電システムEnergy Proシリーズは、大きな家屋や小規模事業者向けにカスタマイズされており、電力の長期的安定供給が可能です。

なお、導入には専門家による設置工事が必要です。

■革新的フラッグシップモデルの紹介:BLUETTI Apex 300とEnergy Pro 6K

今回のイベントでは、世界初公開となるApex 300とEnergy Pro 6Kの実機展示に注目です。

ともにBLUETTIの革新的で高性能な蓄電システムへの取り組みを具現化した製品となります。

・Apex 300

Apex 300は、120Vと240Vの負荷を同時に供給できるように設計されたオールインワンのオフグリッド蓄電システムです。

最大58kWhまで拡張可能な容量と最大出力11.52kWを備えたApex 300は、家庭用バックアップ電源、キャンピングカー、オフグリッド生活のためにパーソナライズされた蓄電ソリューションを提供します。

アイドル時の電力消費量はわずか20W(競合製品の3分の1)に抑えられており、業界トップクラスの優れたエネルギー効率を実現しています。

さらに、Apex 300は市販製品で最強の PV 充電オフグリッド蓄電システムとして、最大30,720Wの太陽光入力が可能です。

電力料金を気にせず持続可能な太陽エネルギーを日常的に活用できます。

・Energy Pro 6K

Energy Pro 6Kは、信頼性、価格、コスト効率に優れた家庭用蓄電システムとして、一般家庭の多くに適応します。

家屋の屋上や屋根に設置された既存のソーラーシステムにもシームレスに連携して、家全体の電力バックアップを実現し、電気代を大幅に節約できます。

また、並列接続機能により、最大5台のユニットを連結して容量と出力を拡張でき、さまざまなニーズに対応する信頼性の高い電力バックアップを提供します。

Energy Pro 6Kは、AT1 スマート配電ボックスと組み合わせることで、双方向のEV充電と発電機充電を可能にします。

この包括的な蓄電システムにより、グリッド電力や天候条件に依存せずに、あらゆるタイプの住宅において、様々な状況下で電力供給が可能となります。

どちらの製品も、BLUETTIのFuture Tech Systemを活用した蓄電技術の最新のブレークスルーを表しています。

■BLUETTIの先進エネルギーテクノロジーシステム

イベント中、BLUETTIのシニア エキスパートであるKenneth Amaradioが、同社の最先端技術システムを紹介しました。

このシステムは、次の4つで構成されています。

・BLUEPEAK

BLUETTIのハードウェアと製品開発を推進するイノベーションハブであり、蓄電性能の基準を確立します。

・BLUELINK

すべてのBLUETTIデバイスのシームレスな接続と最適化された管理を保証するスマートエネルギーネットワーク。

・BLUEGRID

家庭や企業向けの堅牢なインフラストラクチャソリューションで、さまざまなニーズに合わせて拡張可能な蓄電オプションを提供します。

・BLUELIFE

クリーンエネルギーを手軽にアクセスしやすく、日常生活に溶け込ませる、ライフスタイル重視のエコシステム。

■クリーンエネルギー蓄電の新時代

BLUETTIは、新たな製品ラインナップと画期的な技術により、クリーンエネルギー革命をリードし続け、世界中の家庭、企業、キャンパーに信頼性の高い持続可能なエネルギーを提供する態勢を整えています。

BLUETTIの洗練されたブランドアイデンティティと製品は、BLUETTIの使命を推進し、消費者によりクリーンで手頃な価格のエネルギーソリューションを提供します。

