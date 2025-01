Netflixをはじめとする動画ストリーミングサービスには、「広告つきスタンダード」などの番組再生中に広告が表示されるプランが用意されている場合があります。海外メディアのSherwoodが、Netflix・Peacock・Disney+・Max・Paramount+・Huluの主要6サービスで提供されている広告付きプランに関して、視聴中にどのくらい広告が表示されるのかについて調査を行っています。

Just how many ads are there on ad-supported streaming apps, really? - Sherwood Newshttps://sherwood.news/tech/just-how-many-ads-are-there-on-ad-supported-streaming-apps-really/◆NetflixNetflixが月額890円で提供する「広告つきスタンダード」で約50分のドラマ「ラ・パルマ」を視聴した際の内訳が以下。ブロックはひとつあたり10秒で、赤色が広告、青色が本編が再生されたことを表します。視聴の中で広告が表示されたのは2回、計3つの広告が表示され、長さはどれも30秒強でした。なお放映時間に占める広告の割合は約2.6%です。また、約43分のアニメ「アバター: 伝説の少年アン」を視聴した際には、4種類の広告によって3回中断されました。なお、広告は1回につき15秒〜1分強。また、全体の約3.9%を広告が占めていたことが報告されています。◆Peacockコムキャストが運営するPeacockでは、番組視聴の際に広告が表示されるプラン「Peacock Premium」を月額7.99ドル(約1250円)または年間79.99ドル(約1万2600円)で提供しています。このPeacock Premiumで42分のドラマ「LAW&ORDER:性犯罪特捜班」を視聴した場合、広告によって視聴が中断される回数は計6回、全体の12.4%を広告が占めていました。なお、広告は1回につき約60秒で、オレンジ色のブロックは自社の広告であることを示しています。22分のドラマ「The Office: Superfan Episodes」を視聴した際の内訳が以下。4回挟まり、表示された広告は計8種類。15秒から30秒の広告が複数回表示され、放映時間に占める広告の割合は約11.4%でした。◆Disney+ディズニーは2022年12月から自社のストリーミングサービス「Disney+」において広告付きのプラン「Disney+ Basic」を月額9.99ドル(約1570円)で開始しています。なお、Disney+ Basicは日本では提供されていません。そんな「Disney+ Basic」で45分の番組「The Simpsons: O C’mon All Ye Faithful」を視聴した場合、視聴中に広告による中断が4回挟まり、広告中断1回につき15秒または30秒の広告が複数回表示されました。表示された広告は全14個で、全視聴時間の13.4%を広告が占めていました。続いて32分の番組「スター・ウォーズ:スケルトン・クルー」を視聴した際の内訳が以下。15秒、30秒、60秒の広告が計10回表示され、4回の中断により16.6%となる約5分16秒を広告視聴に費やしていたことになります。◆Maxワーナー・ブラザースが提供する「Max」も月額9.99ドルで広告付きのプランを提供しています。25分のドラマ「ビッグバン☆セオリー」を視聴した場合、3回の広告による中断が挟まり、表示された広告の種類は6種類でした。1つの広告の長さは15秒または30秒で、約8.9%を広告が占めていました。22分のドラマ「ヤング・シェルドン」を視聴した際の内訳がこんな感じ。15秒または30秒の広告を4種類、合計2回の広告タイムが設けられ、全視聴時間に対する広告が占める割合は6.8%でした。◆Paramount+Paramount+では「Paramount+ Essential」と呼ばれる広告付きのプランを月額7.99ドルまたは年間59.99ドル(約9450円)で提供しています。そんなParamount+で1時間10分のドラマ「Landman」を視聴した場合、合計14個の広告が挟まれました。自社広告や他社広告といったそれぞれの広告の長さは10秒から30秒とまちまちで、視聴完了までに広告によって4回中断されました。なお、広告が占める割合は8.7%。50分のドラマ「Lioness」を視聴した場合計5回の広告中断が発生し、合計18個の広告が流れました。各広告は10秒から30秒で、広告が占める割合は14.7%でした。Sherwoodは「今回見たサービスの中で最も広告の数が多く、広告疲れを感じました」と述べています。◆HuluHuluの広告付きプランの価格は月額9.99ドルまたは年間99.99ドル。そんなHuluで50分のドラマ「Gilmore Girls」を視聴した場合、15秒から60秒の広告による中断は5回挟まりました。また、広告が全視聴時間に占める割合は12.7%でした。25分のドラマ「Abbott Elementary」を視聴した際は、15秒から30秒の12個の広告による3回の中断が挟まったことが報告されています。なお、全視聴時間の12.9%を広告が占めていました。視聴時間に対する広告(赤)と本編(青)の割合を示したグラフが以下。Netflixがその他5つのサービスと比べて広告が少なかったことが明確になっており、Sherwoodは「広告なしプランに加入せずに表示される広告を少なくしたい場合、Netflixの広告つきスタンダードが最適かもしれません」と述べています。