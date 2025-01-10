J¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤¬±½¤ÎÁª¼ê¤â¡Ä¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Èá¤·¤9Ì¾
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÀï¤¦»î¹ç¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¡¢µÕ¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç»þ¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤â¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¡ØPlanet Football¡Ù¤«¤é¡ÖÌ£Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥Ö¥¨
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÇÄ¹¤¯¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥Ö¥¨¡£Èà¤¬¼«¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¡¢¥¦¥£¥¬¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÁê¼ê¤Ë1¡Ý0¤È¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤À¡£
¥¨¥Ö¥¨¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤ÎºÝ¤ËÈà¤À¤±¤¬Âç¤¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤Î¸å¡ØTelegraph¡Ù¤Ë¤½¤Î·Ð¸³¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¡£¤¢¤ÎÆü¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡¤Á¤Ï¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤À¤±¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ô¥§¥ó¥²¥ë´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤â¤¦Îý½¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Èµã¤¤Ä¤¤¤¿¤è¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ°ÊÍè¡¢¾ï¤ËÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤ÇÈà¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡£Èà¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤·¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§PSG
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£¤·¤«¤·PSG¤Ç¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2022Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥É¡¼¤È¤Î»î¹ç¤ÇPSG¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥¹¤Ï¥á¥Ã¥·¤È¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÇÔ¤ì¤ÆCL¤«¤éÇÔÂà¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¡¢¤³¤³¤òµî¤ì¡×¤ÈÍî½ñ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÀ³²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥°¥é¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥«
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¸½ºß¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥«¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÉ½¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¸å¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎºÂ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥«¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÇÁ¯Îõ¤ÊV»ú²óÉü¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈéÆù¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î±ÑÍº¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Èá»´¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿EURO2016¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ÏÃæÈ×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¥¿¤È¤Î»î¹çÃæ¤ËÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î3Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ò³°¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¾åÈà¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÂº·É¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤ÏÅö½é¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÈà¤¬¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨»Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥ê¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£EL¤Î¥Þ¥ë¥áÀï¤Ç¤Ï¥í¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¤È¸òÂå¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç·ã¤·¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¤½¤Î¸å¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ß¡¢µÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Î¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¤òÉÑÈË¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤è¤ê¤â¥´¥ë¥Õ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¤¥ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç3Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡ÖºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¤¬¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¼«¿È¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ÄÎ±¤ò·è°Õ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤Ì¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥ë
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶â¤ÎË´¼Ô¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎºÝ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Ï2010Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÇÈà¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤Ç¤Ï¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¤È¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥³¡¼¥ë¤ÎÎ¥º§ÏÃ¤¬±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£