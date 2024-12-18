明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０４：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０４：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：４５　仏・企業景況感指数
１８：００　ユーロ・経常収支
２１：００　英・ＢＯＥ（英中央銀行）金利発表
２１：００　英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨
２２：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２２：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

○決算発表・新規上場など

※東証グロース上場：Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>，ｄｅｌｙ<299A>
※海外企業決算発表：フェデックス，ナイキほか

出所：MINKABU PRESS