明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１８：００ ユーロ・経常収支

２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）金利発表

２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨

２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表



○決算発表・新規上場など



※東証グロース上場：Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>，ｄｅｌｙ<299A>

※海外企業決算発表：フェデックス，ナイキほか



出所：MINKABU PRESS