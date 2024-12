映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場するホグワーツ魔法魔術学校の寮の制服をマスコット化した「ハリー・ポッター ぺたんこマスコット 〜ホグワーツ魔法魔術学校〜」が2024年12月中旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。同作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が公開され、大ヒットとなった。舞台は、魔法は実在するが、それが一般人には伏せられている世界。11歳の少年ハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校に通う中で経験する成長と冒険の物語だ。

「ぺたんこマスコット」はタカラトミーアーツが「ガチャ」ブランドで展開するアイテム。名前の通り平たく造形されたマスココットで、薄いため、ラバーマスコットに似た感覚で飾ることができる。基本、成形色のみでカラーリングされているラバマスと異なり、普通のフィギュアのように成形色と塗装でカラーが再現されている。また裏側もしっかり造形・彩色されている。「ハリー・ポッター ぺたんこマスコット 〜ホグワーツ魔法魔術学校〜」は、劇中に登場するホグワーツ魔法魔術学校の寮の制服をマスコット化したアイテム。服だけがぺたんこ造形されているため、服をハンガーやボディだけのマネキンに掛けた状態に近い形になっている。各寮のローブをワッペンに至るまで再現、組分け帽子型のミニプレートも付属する。ラインナップは、グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローの全4種。ボールチェーン付き。各全高約6センチ。組分け帽子により、所属する寮が決められるのは第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の名シーンの1つ。店頭で「ハリー・ポッター ぺたんこマスコット 〜ホグワーツ魔法魔術学校〜」を見かけたら、自分の好きな寮の制服が出るか、組分け気分で試してみていただきたい。もちろん劇中の組分けと違って、こちらは再チャレンジも可能だ!WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM)Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)