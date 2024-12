佐藤健＆永野芽郁、朝ドラ「半分、青い。」以来6年ぶりの共演を語る

俳優の佐藤健(35歳)、女優の永野芽郁(25歳)が12月14日、広島・広島バルト11で行われた映画「はたらく細胞」公開記念舞台挨拶に登壇。連続テレビ小説「半分、青い。」(NHK)以来、6年ぶりの再共演について語った。久々の再共演について、永野は「健さんと久しぶりにお会いしてお芝居を始めた瞬間から息ぴったし!って感じで、一気に6年前に戻ったような感覚もあって、不思議でしたね」と佐藤に絶大の信頼を寄せていること明かす。

そして「『はたらく細胞』の次に共演するのは、さらに6年後ですかね?(笑) もうちょっと早くご一緒できると嬉しいですね」と続けた。対する佐藤は「永野さんとはがっつりお芝居をさせていただいたので、次に共演する時も、本気でぶつかり合えるような役がいいなと思います」と、力強く再共演を願った。映画「はたらく細胞」は公開中。(C)清水茜/講談社 (C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.